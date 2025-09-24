Chiều nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 11. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 54 anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc; các điển hình tiên tiến; hàng trăm nghìn tập thể, cán bộ, chiến sĩ được vinh danh, khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua.

Tổng Bí thư nêu rõ, khi Bác Hồ phát động phong trào thi đua yêu nước, Quân đội tiên phong hưởng ứng và từ thực tiễn chiến đấu, công tác đã hình thành một sắc thái riêng, phong trào “Thi đua quyết thắng”- thi đua để chiến đấu giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi, thi đua để ra quân là chiến thắng.

"Thi đua quyết thắng hòa ngay vào mạch nguồn của phong trào thi đua ái quốc do Ban chấp hành Trung ương và Bác Hồ phát động, đóng góp phần quan trọng trên chặng đường trưởng thành, phát triển của QĐND Việt Nam", Tổng Bí thư chia sẻ.

Kỷ luật trở thành sức mạnh, sáng kiến trở thành nguồn lực

Trong mọi giai đoạn cách mạng, từ các trận đánh du kích đến chiến dịch quy mô lớn, từ mặt trận bí mật đến ngoại giao quân sự, từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo vũ khí, từ nhà trường, phòng thí nghiệm đến thao trường, từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, thi đua quyết thắng luôn là chất xúc tác biến quyết tâm thành kết quả, biến mục tiêu thành hiện thực. Nhờ thi đua, đơn vị có mục tiêu chung đo được.

Mỗi người có việc cụ thể làm đến nơi đến chốn, kỷ luật trở thành sức mạnh, sáng kiến trở thành nguồn lực, để “Thi đua ái quốc là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” trở thành văn hóa.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy sức lan tỏa của phong trào thi đua quyết thắng không dừng trong doanh trại, đơn vị, trong Quân đội mà còn truyền cảm hứng sang các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng...

Ở đâu có bộ đội, ở đó có phong trào thi đua; ở đâu có cán bộ, chiến sĩ gương mẫu thì ở đó có kỷ cương, hiệu quả. Ở đâu có thi đua quyết thắng, ở đó tiêu chí “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trở nên cụ thể, đo đếm được; để mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đều có thể “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức trướng cho Đại hội với 16 chữ vàng: “Trung thành kiên định - Đoàn kết kỷ cương - Đột phá phát triển - Quyết chiến quyết thắng”

Tổng Bí thư khẳng định, thi đua quyết thắng có giá trị bởi tính liên tục và chiều sâu, không phải là đợt “ra quân” nhất thời mà là “nhịp đập cuộc sống”. Mỗi ngày một tiêu chí, mỗi tuần một việc làm thiết thực, mỗi tháng một sáng kiến, mỗi quý một kết quả bền chắc.

Điểm bắt đầu là chiến sĩ; hạt nhân là tổ, tiểu đội; động lực là trung đội, đại đội; quyết định là cấp ủy, chỉ huy các cấp. Thi đua ở đây không phải là “chạy theo thành tích”, mà là “cơm ăn, nước uống hằng ngày” trong môi trường đặc thù quân sự: phải chính xác, đúng quy trình, an toàn, hiệu quả và phù hợp tình huống tác chiến hiện đại.

Trong môi trường quân ngũ, thi đua là trường học của nhân cách và bản lĩnh. Mỗi chỉ tiêu hoàn thành không chỉ thêm một điểm số mà thêm một nấc trưởng thành. Mỗi chiến sĩ phải biết đặt nhiệm vụ lên trên, biết kỷ luật tự thân, tôn trọng quy trình, hợp đồng tác chiến, xử trí tình huống, biết yêu đồng đội, thương dân.

Tuyệt đối tránh chạy theo chỉ tiêu bề nổi

Tổng Bí thư phân tích: Tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, chiến tranh công nghệ cao, tác chiến với hình thái chiến tranh mới, sự đe dọa an ninh phi truyền thống gia tăng đã đặt ra yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong bối cảnh đó, thi đua quyết thắng phải trở thành “hệ điều hành” cho 3 vai trò.

“Đội quân chiến đấu” lấy tiêu chí huấn luyện “gần thực chiến, sát đối tượng tác chiến, sát địa bàn, sát vũ khí trang bị” làm trục. Coi làm chủ vũ khí, khí tài, công nghệ cao là chỉ số bắt buộc; coi an toàn, kỷ luật là đường ranh đỏ.

Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng với các điển hình tập thể và cá nhân báo cáo tại đại hội. Đại hội cho thấy việc xây dựng Quân đội hiện đại, làm chủ được khoa học, công nghệ, phát triển vũ khí, khí tài so với khu vực, trên thế giới.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Lê Thị Hằng báo cáo tại đại hội

Tổng Bí thư nhắc đến báo cáo của Thiếu tướng Dương Văn Yên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết nhiều vũ khí quân binh chủng được nghiên cứu, sản xuất thành công như xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân, pháo tự hành, phương tiện bay không người lái chiến đấu.

Tổng Bí thư cũng ấn tượng với nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Lê Thị Hằng, Giám đốc C4, Viện Hàng không vũ trụ Viettel. Trung tá Lê Thị Hằng đã báo cáo về nghiên cứu, chinh phục, làm chủ công nghệ lõi, góp phần phát triển ngành công nghiệp tên lửa của Việt Nam.

Trong 5 năm qua, những bước tiến về vũ khí, khí tài, về tác chiến cần dựa vào nền tảng khoa học. Nhắc đến Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư cho rằng, Quân đội đã thực hiện rất rõ và là điển hình ở giai đoạn hiện nay.

"Đội quân công tác” gắn các mục tiêu thi đua với nhiệm vụ vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương; góp phần giữ ổn định xã hội, củng cố niềm tin nhân dân.

“Đội quân lao động sản xuất” thúc đẩy nghiên cứu - thiết kế - chế tạo; làm chủ chuỗi sản xuất - bảo đảm kỹ thuật; tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công nghiệp quốc phòng, logistics quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao cờ thi đua cho các đơn vị

Tổng Bí thư đề nghị toàn quân tiếp tục chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, tuyệt đối tránh chạy theo chỉ tiêu bề nổi và phải đặt chất lượng, hiệu quả, chiều sâu lên hàng đầu. Thi đua phải làm cho con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn, công việc trôi chảy hơn, quan hệ quân - dân bền chặt hơn.

Nhấn mạnh đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, Tổng Bí thư lưu ý, thi đua phải góp phần siết chặt đội ngũ, lan tỏa tích cực, khuyến khích tài năng trẻ, tạo không gian cho sáng kiến của chiến sĩ, của phụ nữ quân đội, của công nhân viên quốc phòng. Mỗi cấp ủy, chỉ huy phải là “nhạc trưởng” biết chọn đúng “bản nhạc”, chọn đúng “nhịp” tiến độ, phối hợp nhịp nhàng “dàn nhạc” các lực lượng.