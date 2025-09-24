Tham dự Đại hội có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ban, bộ, ngành Trung ương, hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2020 đến nay...

Trước khi tham dự Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày ngoài trời và trong nhà về thành tựu của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội...

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đón Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Phát biểu mở đầu, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, sự ra đời, phát triển, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua trong các cuộc kháng chiến, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm lại 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, đất nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tuy nhiên, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức...

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày các sản phẩm công nghiệp quốc phòng

"Phong trào thi đua quyết thắng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, trở thành phong trào hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và dân quân tự vệ cả nước; diễn ra liên tục, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả to lớn, thực sự là động lực cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân...", Đại tướng Phan Văn Giang nhận định.

Bộ trưởng cho biết, Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân diễn ra trong bối cảnh toàn quân tích cực chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội 14 của Đảng.

Đây là dịp để tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong Quân đội và dân quân tự vệ, biểu dương thành tích, chiến công và những nhân tố mới, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng

Báo cáo tại Đại hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều đổi mới, nhiều hoạt động nổi bật. Điển hình như thi đua trong công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống các loại tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và người lao động ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích xuất sắc... Hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, hiệu quả, thực chất. Công tác xây dựng pháp luật đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, tài chính, kế hoạch đầu tư, nghiên cứu khoa học... đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày các ấn phẩm, tài liệu về quốc phòng - an ninh

Về phương hướng giai đoạn 2025-2030, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh đến việc xây dựng các mô hình thi đua, điển hình tiên tiến thực sự tiêu biểu xuất sắc, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn quân, toàn quốc; đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, phát huy tốt vai trò các điển hình tiên tiến, nhất là việc tuyên truyền, nêu gương trong cơ quan, đơn vị.

Toàn quân hưởng ứng và triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các phong trào thi đua của cả nước; phấn đấu mỗi quân nhân là một chiến sĩ văn hóa, mỗi đơn vị là một điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân.

Đồng thời, tổ chức tốt hoạt động thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước và Quân đội; thực hiện tốt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”...