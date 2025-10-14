Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025), chiều 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Tại buổi gặp mặt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác hội và phong trào nông dân ngày càng thực chất, chuyển từ phong trào hình thức sang hiệu quả cụ thể gắn với lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.

Hội đã tích cực đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân thông qua phát triển mô hình chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, các mô hình Câu lạc bộ của nông dân (Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường).

Hội đã đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào nông dân, trọng tâm vào 2 phong trào nòng cốt. Đó là phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Trung ương Hội phát động từ năm 1989, đến nay đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn.

Số lượng hộ nông dân có thu nhập cao ngày càng nhiều, trong đó số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 5 năm trước.

Thông qua phong trào đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của nông dân, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần đưa Nghị quyết 19 của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào thực tiễn đời sống của nông dân.

Phong trào "Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" được phát động từ đầu năm 2024 nhưng đã tạo hiệu ứng xã hội và đem lại hiệu quả rõ rệt. Qua 1 năm thực hiện, các cấp hội đã thành lập mới 679 hợp tác xã, 3.772 tổ hợp tác trong nông nghiệp, thu hút trên 745 nghìn hộ hội viên nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã.

Hội đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực với trên 20 nghìn mô hình điểm sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ sinh học được xây dựng và nhân rộng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho trên 7 nghìn sản phẩm nông nghiệp và trên 8 nghìn sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp; tăng cường hỗ trợ vốn giúp nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh…

Báo cáo với Tổng Bí thư về chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam" năm 2025 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết năm 2025 tôn vinh 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông có nhiều sáng tạo trong lao động sản xuất. Trong số đó có 63 nông dân xuất sắc đến từ 34 tỉnh, thành phố (đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là 25 tuổi) và 32 nhà khoa học của nhà nông (nhà khoa học của nhà nông trẻ tuổi nhất là 35 tuổi, nhà khoa học lớn tuổi nhất là 87 tuổi).

Nhân dịp này, các đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 đã báo cáo thành tích trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp, trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc; sáng kiến, phát minh trong sản xuất nông nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội và chúc mừng, khen ngợi 95 nông dân xuất sắc và nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong suốt hành trình lịch sử của dân tộc, nông dân luôn là lực lượng chiến lược: làm ra lương thực; sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa; là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân. Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn xác định "Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong những năm qua, dù tình hình có khó khăn đến đâu, nông nghiệp vẫn luôn đạt kết quả tích cực, là điểm tựa vững chắc cho những bước phát triển đột phá của đất nước.

Xúc động khi nghe báo cáo và những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng chứng kiến ngày càng nhiều hơn những tấm gương lao động cần cù, sáng tạo trong nông nghiệp, những sáng kiến, đề tài khoa học. Đằng sau các con số là khát vọng vươn lên, là tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt.

Qua mỗi câu chuyện cho thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại và các nhà khoa học của nhà nông thật sự là cầu nối đưa tri thức, công nghệ vào ruộng đồng, chuồng trại, nhà máy, biến ý tưởng thành năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Đây là những tiền đề để nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Tổng Bí thư cho biết đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với sứ mệnh lịch sử hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của dân tộc. Mục tiêu tăng trưởng liên tục hai con số đặt ra rất nhiều thách thức. Để đạt được các mục tiêu chiến lược, không chỉ đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc, mà còn không cho phép chậm trễ, lơi lỏng, thiếu chính xác, thiếu đồng bộ, thiếu nhịp nhàng trên từng bước đi.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Chính trị đang chỉ đạo sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương để có các quyết sách tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian tới.

Để nông nghiệp bứt phá, nông thôn giàu đẹp, nông dân hạnh phúc, Tổng Bí thư cho rằng cần đặt người nông dân ở vị trí trung tâm. Mỗi người nông dân là người lính tiên phong trên mặt trận an ninh lương thực; là doanh nhân của đồng đất; là "kỹ sư sinh thái" bảo vệ đất, nước, rừng, biển; là chủ thể văn hóa giữ nếp nhà, hương ước, lễ hội, nghề truyền thống, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa Việt trong dòng chảy hội nhập.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đưa khoa học - công nghệ vào đúng trung tâm của sản xuất. Nhà khoa học hãy xuống đồng ruộng, vào trang trại, vào nhà máy chế biến. Doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành cùng nông dân để chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc - an toàn thực phẩm, đáp ứng các chuẩn mực thị trường khó tính; không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển nông nghiệp.

Đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường nông sản Việt. Mỗi đơn vị cấp xã hãy đặt mục tiêu ít nhất một sản phẩm chủ lực có thương hiệu… Phát triển nông nghiệp xanh - tuần hoàn - thích ứng khí hậu, chuyển từ "mở rộng sản lượng" sang tăng năng suất và chất lượng, giảm phát thải, sử dụng tiết kiệm nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn nông nghiệp phải trở thành hướng đi chủ đạo của nông thôn mới nâng cao.

Tổng Bí thư mong muốn xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình; hãy cùng nhau chung sức để mỗi làng quê thực sự là "miền đáng sống": có việc làm bền vững, có văn hóa, có môi trường trong sạch và an ninh, an toàn.

Tổng Bí thư khẳng định những nông dân được tôn vinh xuất sắc, các nhà khoa học của nhà nông phải là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng cho cộng đồng, giúp đỡ các hộ nông dân khác cùng vươn lên; hãy là hạt nhân để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất.

Theo TTXVN