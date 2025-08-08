Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự có những khó khăn, thử thách riêng. Nhưng dù khó khăn và thử thách nào thì các thế hệ Cảnh sát hình sự cũng kiên cường, quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu, trung thành, quả cảm, đáng tin cậy; xứng đáng là “Quả đấm thép” của lực lượng Công an nhân dân trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm...

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng là thành quả được gây dựng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Tổng Bí thư lưu ý phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải đặt trong tổng thể chung công tác bảo vệ an ninh trật tự, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị.

Tinh thần làm chủ của nhân dân trong công tác này cần được phát huy, với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, công an làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự”; phải luôn trăn trở với câu hỏi “mình phải làm gì để đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay”.

Từ việc nhận thức đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ như vậy, lực lượng Cảnh sát hình sự cần xác định những hành động cụ thể, các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tinh thần này phải “thấm” đến từng cán bộ, đảng viên của lực lượng.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; xây dựng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới "vững chính trị; sắc nghiệp vụ; tinh thông pháp luật; làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì nhân dân".

Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để hoàn thành được nhiệm vụ cao cả trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tiến tới xây dựng các xã, phường, đặc khu không có tội phạm

Tổng Bí thư yêu cầu phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm; cần lưu ý phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách pháp luật để tham mưu, kiến nghị khắc phục, không để tội phạm lợi dụng hoạt động...

Công tác phòng ngừa tội phạm phải được thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, lấy địa bàn cơ sở (cấp xã) là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới phát sinh. Từng đơn vị cấp xã phải xác định chỉ tiêu kéo giảm tội phạm tại địa bàn, tiến tới xây dựng các xã, phường, đặc khu không có tội phạm.

Lực lượng Công an (trong đó có lực lượng Cảnh sát hình sự) phải làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp các giải pháp cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống tội phạm; kịp thời khắc phục, hạn chế những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm.

Công tác tấn công trấn áp tội phạm phải được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt và thường xuyên - không phải có “cao điểm” thì mới làm; tập trung trấn áp có hiệu quả những loại tội phạm đang diễn ra phức tạp, tội phạm phi truyền thống và những hành vi tội phạm mới, đặc biệt là loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng…

Các vụ án xảy ra đều phải được tiếp nhận, tổ chức điều tra, khám phá kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh góp phần răn đe tội phạm, phòng ngừa tội phạm.

Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác phòng, chống tội phạm...