Báo Nhân Dân chiều nay tổ chức lễ ra mắt trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV", Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ấn nút khai trương trang thông tin điện tử - kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội 14 của Đảng.

Đây là kênh báo chí dữ liệu về các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự khai trương trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết việc ra mắt trang thông tin điện tử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với công tác tuyên truyền của Đảng mà còn minh chứng cho quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa phương thức truyền thông.

Trang thông tin được xây dựng công phu với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Báo Nhân Dân đã mạnh dạn ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, tạo nên một nền tảng truyền thông số hiện đại, đem lại trải nghiệm toàn diện nhất...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan phòng truyền thống của Báo Nhân Dân

Báo Nhân Dân quyết tâm vận hành trang thông tin bảo đảm an toàn, chính xác, hiện đại, xứng đáng là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Ông Lê Quốc Minh cho biết những năm qua, Báo Nhân Dân không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tính Đảng, chất chính luận và bản sắc của tờ báo tiếp tục được khẳng định và nâng cao, gắn với ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh tương tác trên các nền tảng số.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" là một địa chỉ số, là hạ tầng thông tin chính thống của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đây là một địa chỉ thông tin nhanh, chính xác, tin cậy, thân thiện, bảo đảm “một nguồn - một chuẩn - một tiếng nói” trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội 14 và triển khai nghị quyết sau Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khai trương

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, định hình tầm nhìn, mục tiêu và những đột phá cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng, thông tin lưu chuyển cực nhanh, đa chiều đan xen, mỗi thông tin chính thống đều có giá trị như một “điểm tựa” để xã hội định hướng nhận thức và hành động.

Vì vậy, trang thông tin điện tử phải hoàn thành 3 nhiệm vụ cốt lõi: cung cấp thông tin đúng - đủ - kịp thời; định hướng dư luận bằng luận cứ khoa học và dữ kiện chính xác; kết nối - tương tác tạo đồng thuận xã hội trong và ngoài nước.

Trang thông tin phải là nơi cập nhật chương trình, nội dung, văn kiện, kết quả Đại hội; là kênh phát hành thông cáo báo chí, tài liệu hỏi - đáp, dữ liệu đồ họa, ảnh và video chính thức. Các thông tin cần chính xác, kịp thời, dễ hiểu. Mỗi con số, trích dẫn, thuật ngữ được chuẩn hóa. Bản tin ngắn gọn, rõ ràng, có nguồn dẫn và thời điểm công bố. Tài liệu dễ tìm, dễ tải, dễ trích dẫn. Trải nghiệm tối ưu trên thiết bị di động để ai cũng tiếp cận được nhanh nhất, đầy đủ nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Báo Nhân Dân quán triệt và thực hiện 6 yêu cầu trọng tâm, coi đó là “kỷ luật vận hành” của trang thông tin.

Trước hết là kỷ luật thông tin. Mọi nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền; tuyệt đối không suy đoán; không rò rỉ, không sơ suất. Thông tin cần chính xác, kịp thời; thiết lập lịch công bố rõ ràng; phát hành đồng bộ văn bản, đồ họa, video; cung cấp đồng thời cho báo chí, nền tảng số và các kênh đối ngoại. Tiêu chí là “đúng - đủ - nhanh - gọn - hay”.

Tổng Bí thư cũng lưu ý về an toàn, an ninh; có kịch bản ứng phó với tấn công, giả mạo, chiếm đoạt; dự phòng máy chủ, nội dung và nhân sự; không để “mất sóng”, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, theo Tổng Bí thư, cần chuẩn bị gói thông tin dành cho phóng viên quốc tế; tài liệu giải thích ngắn gọn, chuẩn mực; phản hồi kịp thời, văn minh, tôn trọng thông lệ quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để bạn bè năm châu tiếp cận.

Với cán bộ, đảng viên, trang thông tin là “sổ tay điện tử” trong những ngày Đại hội (lịch làm việc, quy chế thông tin, tài liệu dùng chung, hướng dẫn tác nghiệp truyền thông nội bộ, lưu ý bảo mật).

Với nhân dân, đây là “điểm đến tin cậy” để tiếp cận văn kiện, theo dõi thảo luận chính sách, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong thực thi nghị quyết.

Với kiều bào và bạn bè quốc tế, đây là “cửa sổ Việt Nam” về một đất nước đổi mới, kỷ cương, văn hóa, chủ động hội nhập, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.