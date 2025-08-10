Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, có sự tham gia của 100 đại biểu đại diện cho giới nhân sỹ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp những người bạn Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong những năm qua, giao lưu nhân dân đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy tình cảm gắn bó Việt Nam-Hàn Quốc góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, hai dân tộc, tạo cơ sở và môi trường thuận lợi để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Cùng vun đắp cho quan hệ đó có nhiều hội, đoàn hữu nghị, kinh tế, văn hóa, các trường đại học, viện nghiên cứu, các cá nhân và các tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc đã luôn bền bỉ, nỗ lực đồng hành cùng với các tổ chức hội, chính quyền cấp cơ sở của Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hợp tác phong phú và thực chất, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp, một số đại biểu những người bạn Hàn Quốc đã bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm; ngưỡng mộ bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thời gian qua; vui mừng trước quan hệ hai nước không ngừng được vun đắp, phát triển, trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của nhau; khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển, là cầu nối góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp hơn…

Ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, đại diện những người bạn Hàn Quốc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam chia sẻ, trong hơn 20 năm qua, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến đi thiện nguyện, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trao học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại các vùng miền của Việt Nam.

Mỗi hành trình đều để lại những dấu ấn không thể nào quên về những miền đất tươi đẹp, về những con người luôn vui vẻ, thân thiện và đầy nghị lực. Đó chính là hình ảnh một đất nước Việt Nam đứng dậy từ những mất mát của chiến tranh và ngày hôm nay vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ông Chang Ho Ick khẳng định, với những tình cảm yêu quý Việt Nam một cách chân thành, xuất phát từ trái tim, mỗi hội viên Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam sẽ luôn bên cạnh Việt Nam, đồng hành cùng các bạn Việt Nam.

Giáo sư, dịch giả Ahn Kyong Hwan bày tỏ tự hào vì cuộc đời mình gắn bó với một dân tộc, đất nước Việt Nam vô cùng kiên cường và nghị lực. Lịch sử dựng nước gắn liền với lịch sử giữ nước đã tạo nên ý thức độc lập, tự chủ, phẩm chất và giá trị của Việt Nam.

Ông Ahn Kyong Hwan chia sẻ, ngày 2/9/2945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp những người bạn Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Và vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, năm 2025, ngài Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện công cuộc “kiến tạo” đất nước, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, bước tới thịnh vượng.

Giáo sư, dịch giả Ahn Kyong Hwan nhấn mạnh, đã 39 năm kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách Đổi mới, cải cách và mở cửa vào năm 1986, số lượng các tập đoàn, công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam tăng mạnh, xuất khẩu được thúc đẩy.

Đầu tư nước ngoài đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhưng doanh nghiệp nước ngoài cũng đã mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là về các thủ tục hành chính.

Giáo sư, dịch giả Ahn Kyong Hwan tin tưởng, Việt Nam đang tiến hành một “Cách mạng Tháng Tám” khác. Đây là cuộc cách mạng cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, là một cuộc cách mạng có quy mô lớn, không kém gì cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; nhấn mạnh chủ trương tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sẽ thành công.

Giáo sư, dịch giả Ahn Kyong Hwan cho rằng, Việt Nam thực hiện việc xóa bỏ tình trạng quan liêu của một bộ phận công chức, tình trạng kém hiệu quả chưa đáp ứng kỳ vọng của nền hành chính và quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ đưa nền kinh tế Việt Nam “bay lên như rồng.”

Các đại biểu Hàn Quốc tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ trương tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sẽ có nhiều thách thức. Nhưng chúng ta hãy tin vào câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên.”

Ông Lee Shin Jae, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam cho biết, Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam luôn tự hào đã đồng hành và có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của quan hệ hai nước bằng những hoạt động giúp đỡ xây dựng mới cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhiều trường học, trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi ở những vùng khó khăn, ủng hộ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, trao học bổng cho học sinh nghèo của Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, kết nối hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật...; nỗ lực thúc đẩy cho giao lưu nhân dân hai nước ngày càng trở nên sôi động hơn.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam nhấn mạnh, cùng với sự phát triển và lớn mạnh từng ngày của Việt Nam và luôn tự hào về những thành tựu mà các bạn Việt Nam đang có; khẳng định với nền tảng là tình hữu nghị và sự tin tưởng lẫn nhau, chắc chắn hai dân tộc Hàn Quốc-Việt Nam sẽ có thể vượt lên mọi thử thách để cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp và thịnh vượng.

Bày tỏ xúc động trước tình cảm của những người bạn Hàn Quốc dành cho nhân dân, đất nước Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới những người bạn Hàn Quốc, thời gian qua đã có nhiều đóng góp, vun đắp cho quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những năm qua, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này nhằm khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Việt Nam trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hàn Quốc; mong muốn tin cậy chính trị cao hơn, phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn, hợp tác thực chất toàn diện hơn và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn bó hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự buổi gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định, trên cơ sở thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn đưa hợp tác hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư bày tỏ sự tri ân sâu sắc những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp mà các tổ chức, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan, những người bạn Hàn Quốc đã dành cho Việt Nam; đồng thời tin tưởng mối quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, vì đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế và từ thiện nhân đạo.

