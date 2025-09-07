Ngày 7/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra công trường và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà cho các đơn vị thi công tại sân bay Long Thành. Ảnh: A.X

Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 đến nay giá trị sản lượng đạt hơn 44.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 55% giá trị hợp đồng. Trong tháng 8, mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng đến thi công, song ACV đã chỉ đạo liên danh nhà thầu điều chỉnh kế hoạch, phấn đấu giữ tiến độ. Hiện có 12/15 gói thầu cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Trên công trường, gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng 3.000 thiết bị đang triển khai hàng trăm mũi thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành cơ bản dự án vào cuối năm 2025, đưa vào vận hành nửa đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng cam kết bảo đảm nguồn vật liệu và đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông kết nối, bảo đảm đồng bộ khi sân bay đưa vào khai thác.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, những khó khăn, vướng mắc lớn của dự án cơ bản đã được xử lý. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ACV, Cục Hàng không và các đơn vị liên quan để giám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ phát sinh. Toàn bộ quá trình thực hiện sẽ tuân thủ pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng, bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch, an toàn và hiệu quả.

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 19/12 không thay đổi. Do đó, đơn vị nào làm chậm, dù chỉ một ngày, cũng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: A.X

Ông yêu cầu Bộ Xây dựng, ACV và UBND tỉnh Đồng Nai rà soát lại tiến độ từng tiểu dự án, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và tiến độ. Trường hợp gặp khó khăn về kỹ thuật, năng lực hay liên quan đến trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương phải báo cáo để xử lý kịp thời.

Đồng thời, ACV phải chuẩn bị đội ngũ quản lý, vận hành đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, bảo đảm đồng bộ dịch vụ khi sân bay đi vào hoạt động.

“Sân bay Long Thành là sân bay trung chuyển quốc tế đạt tiêu chuẩn 5 sao thì đội ngũ quản lý, vận hành không thể chỉ đạt tiêu chuẩn 1 sao mà cũng phải đạt tiêu chuẩn 5 sao”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Đồng Nai sớm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, chất lượng cao để phục vụ hành khách; đồng thời cần kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp, tạo động lực cho hàng vạn kỹ sư, công nhân trên công trường hoàn thành dự án đúng mục tiêu.