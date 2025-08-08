Sáng nay (8/8), Bộ Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự buổi lễ còn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương cùng đông đảo cán bộ công chức, viên chức ngành tài chính qua các thời kỳ.

5 dấu mốc son ngành tài chính

Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển của ngành, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh 5 mốc son.

Một là, đổi mới để xây dựng hệ tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, góp phần giúp tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025 ước đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực.

Năm 2025 phấn đấu tăng trưởng 8,3-8,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa nước ta gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính. Ảnh: Phạm Hải

Hai là, hoàn thiện và đổi mới chính sách tài khoá để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa huy động và định hướng phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; thực hiện đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng...

Đến nay, thu ngân sách nhà nước đã đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ lệ chi đầu tư phát triển tăng lên 32%, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bội chi ngân sách nhà nước chiếm khoảng 3,3-3,4%, nợ công khoảng 37% GDP; đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, xếp hạng tín nhiệm quốc gia luôn ở mức triển vọng ổn định.

Chính phủ thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 1,1 triệu tỷ đồng thuế, phí, tiền sử dụng đất... để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn Covid-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ba là, đột phá về tư duy và hành động trong tham mưu thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Hàng loạt các bộ luật quan trọng đã được ngành Tài chính nghiên cứu, xây dựng, như pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Bốn là, tạo lập và từng bước hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp lý, hệ thống hạ tầng để hình thành và phát triển ngày càng bền vững bảo hiểm, chứng khoán.

Đến nay, doanh thu phí bảo hiểm hằng năm đã đạt trên 3% GDP, khoảng 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ. Sau 25 năm thành lập, thị trường chứng khoán có khoảng 2.300 doanh nghiệp niêm yết với quy mô vốn hóa thị trường khoảng 65% GDP, quy mô thị trường trái phiếu khoảng 32,8% GDP.

Năm là, thực hiện tốt chức năng tham mưu về cơ chế, chính sách bảo hiểm xã hội và y tế. Năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 20,1 triệu người (42,7% lực lượng lao động); bảo hiểm y tế đạt 95,5 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 94,3% dân số, hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95% dân số.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong. Ảnh: Phạm Hải

4 gợi mở của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính. Ngành tài chính không chỉ là trụ cột trong chính sách tài chính của đất nước, mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia, được Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

Tổng Bí thư gợi mở một số vấn đề để ngành tài chính cần quan tâm, triển khai thực hiện. Trong đó, thứ nhất, tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển, điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính, ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật với quan điểm thể chế là đột phá của đột phá, thể chế là nguồn lực, là động lực cho phát triển.

Tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành tài chính. Ảnh: Phạm Hải

Thứ hai, rà soát, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cùng với tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả hoạt động của năng lực quản trị nhằm phát huy tối đa vai trò của nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ để dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế, cũng như thực hiện các chính sách, định hướng của Nhà nước.

Thứ ba, Tổng Bí thư lưu ý, cần bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới; chủ động phân tích, nhận định các tác động từ các chính sách tài khóa tiền tệ để kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, có giải pháp chủ động trong điều hành thu chi ngân sách nhà nước.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, tăng thu, tiết kiệm chi, tập trung cho đầu tư phát triển, cho một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Ngoài ra, có giải pháp, biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực cho phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân.

Tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn nữa cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng, tái tạo, chuyển đổi số, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính, thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao.

“Chúng ta quản lý vốn nhà nước, vốn đầu tư công, vốn của nhân dân không được phép làm lãng phí. Tính toán được nguồn thu, nguồn chi rồi thì nguồn thu phải có hiệu quả và nhanh chóng. Phải quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường minh bạch, hiệu quả trong khai thác, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Phạm Hải

Cuối cùng, Tổng Bí thư nêu rõ, cần tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với kinh tế phát triển thì đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt.

“Ngành tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới vì một Việt Nam phồn thịnh, hùng cường”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành tài chính.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.