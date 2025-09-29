Chiều 29/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo bộ, ngành tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông (BCVT), 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 1.

Bên cạnh phần lễ trang trọng, triển lãm thành tựu của ngành KH&CN và BCVT được tổ chức theo cấu trúc dòng thời gian, tái hiện 5 giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới, hội nhập quốc tế và hướng tới kỷ nguyên mới.

Khu vực trưng bày bộ tem kỷ niệm 80 năm và "sách vàng" ghi lại nhân vật, sự kiện, hình ảnh theo từng chặng đường của ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính thử tương tác với robot tại gian trưng bày của Misa và một số đối tác tại Việt Nam.

Robot MISA được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI giúp nhận diện giọng nói, hình ảnh, Lidar 3D và camera chiều sâu để hiểu và tương tác với môi trường xung quanh. Nó được tích hợp kho tri thức đa lĩnh vực, “nhập vai” thành các chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp, trợ lý số linh hoạt và lễ tân chuyên nghiệp. Chú robot này sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, được phát triển với các tính năng như chạy, nhảy, leo cầu thang và thực hiện các động tác giống người.

Triển lãm còn có nhiều hiện vật tiêu biểu được trưng bày như: Vũ khí, máy điện báo, robot, mô hình lò phản ứng hạt nhân, thiết bị 5G, radar, vệ tinh Vinasat-1…

Đặc biệt, sự kiện cũng trưng bày bảo tàng số, nơi dữ liệu hơn 162.000 cán bộ ngành qua các thời kỳ được số hóa và khu vực không gian tưởng niệm hơn 10.000 liệt sĩ ngành BCVT, KH&CN.

Mô hình lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt của Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (thuộc Bộ KH&CN) có chức năng sản xuất đồng vị phóng xạ dùng trong y học (chẩn đoán, điều trị ung thư); Nghiên cứu khoa học vật liệu, neutron, hóa học, sinh học; Đào tạo nhân lực về kỹ thuật hạt nhân cho Việt Nam. Công trình thể hiện khát vọng làm chủ công nghệ hạt nhân, phục vụ phát triển kinh tế, y tế và nghiên cứu.

Mô hình tên lửa đẩy vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2, vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia trên quỹ đạo vũ trụ. Trong đó, VINASAT-1 phóng ngày 19/4/2008, từ Kourou (Guiana thuộc Pháp). VINASAT-2 phóng ngày 16/5/2012, cũng tại Kourou (Guiana thuộc Pháp).

Robot công nghiệp 6 bậc tự do đầu tiên ở Việt Nam ELBOT Mark IV, có thể thực hiện hầu hết các thao tác không gian 3D như con người với khả năng định vị và điều khiển hướng chính xác. Thiết bị này phù hợp với các công việc tự động hóa nhẹ, như bốc xếp, lắp ráp linh kiện nhỏ, giáo dục, nghiên cứu, mô phỏng; cũng có thể sử dụng trong môi trường nguy hiểm để thay thế con người.

Mô hình giàn khoan Tam Đảo 05, loại giàn khoan tự nâng dài khoảng 70m, rộng 76m, cao hơn 120m khi nâng chân lên; có thể khoan tới độ sâu 120m nước biển, độ sâu khoan tối đa khoảng 9.000m. Đây là giàn khoan do Việt Nam tự thiết kế và chế tạo hoàn toàn, đánh dấu bước trưởng thành của ngành cơ khí dầu khí, giúp giảm lệ thuộc nhập khẩu và khẳng định năng lực chế tạo công trình biển quy mô lớn.