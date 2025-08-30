Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (Triển lãm A80) đang tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội), những robot có khả năng cử động, chào hỏi, thậm chí trò chuyện và tương tác với con người đã trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo khách tham quan.

Điểm đáng chú ý là những chú robot không chỉ hiện diện ở các gian hàng công nghệ mà còn xuất hiện tại nhiều gian trưng bày của các bộ, ngành, địa phương cũng như doanh nghiệp khác, tạo nên dấu ấn hiện đại và sinh động cho triển lãm.

Robot hình người tại không gian triển lãm của Bộ KH&CN do VinRobotics phát triển, có khả năng tương tác và trò chuyện. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài robot của VinRobotics tại không gian triển lãm của Bộ KH&CN, Tập đoàn VinGroup cũng đưa đến Triển lãm A80 một robot khác do VinMotion phát triển. Hai robot này được trưng bày tại không gian riêng của VinGroup. Ảnh: Hoàng Hiệp

Robot hình người của VinMotion có thể nói chuyện, tương tác và ghi nhớ thông tin của người đối diện.

Các robot này còn có thể đi lại, tương tác với người dùng qua các động tác như vẫy tay, trò chuyện. Ảnh: Hoàng Hiệp

Hai "nhân viên lễ tân đặc biệt" là robot chính là điểm nhấn đáng chú ý tại không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Hoàng Hiệp

Hai robot này có khả năng tương tác, nói chuyện với khách tham quan. Ảnh: Lê Anh Dũng

Những "nhân viên đặc biệt" này sẽ hướng dẫn khách đến từng không gian trưng bày chuyên đề, giới thiệu thông tin về các dân tộc thiểu số và tôn giáo được công nhận tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Một robot "liền chị" tại không gian triển lãm của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Hoàng Hiệp

Robot thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng cung cấp thông tin về tỉnh Bắc Ninh như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Ảnh: Hoàng Hiệp

Công ty cổ phần MISA lần đầu tiên mang đến giới thiệu tại Triển lãm một mẫu robot có khả năng tương tác với người xem. Robot này được tích hợp cảm biến giữ thăng bằng, nếu có dùng tay đẩy một lực nhẹ thì robot vẫn không bị ngã. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nhiều robot, xe tự hành và máy bay không người lái được trưng bày tại không gian triển lãm của Bộ Công an. Ảnh: Hoàng Hiệp

Robot hình chó tại không gian triển lãm của Bộ Công an có khả năng cử động, di chuyển và tương tác linh hoạt thu hút sự chú ý, đặc biệt của trẻ em.

Robot có khả năng nói chuyện được Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đưa đến không gian triển lãm. Các sản phẩm có cấu tạo đơn giản, dùng cho học sinh, sinh viên phát triển các tính năng điều khiển, AI. Ảnh: HCEM

Hai robot phục vụ (ảnh trái) và robot vận chuyển (ảnh phải) của Phenikaa-X được xây dựng trên nền tảng AI, sử dụng các công nghệ tiên tiến để làm việc và tương tác thông minh với người dùng. Ảnh: Phenikaa