Tham gia đoàn chính thức có: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Anh. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Việt Nam tới Anh sau 12 năm - một sự kiện mang tính lịch sử và rất quan trọng.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh (2010-2025).

Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Đây là dịp để hai bên trao đổi, thống nhất về định hướng đẩy mạnh, nâng quan hệ lên tầm cao mới trong giai đoạn tới, gia tăng tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới là thế mạnh của Anh và phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam như tài chính, công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, năng lượng xanh, phát triển bền vững.

Chuyến thăm cũng khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, góp phần nâng cao uy tín, vị thế đối ngoại của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Trước chuyến thăm, Đại sứ Đỗ Minh Hùng cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, hội kiến lãnh đạo Quốc hội để trao đổi, thống nhất các biện pháp đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước; tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kinh tế cấp cao với nhiều doanh nghiệp lớn của Anh nhằm tăng cường hợp tác về tài chính - ngân hàng, năng lượng, khoa học - công nghệ và phát triển xanh.

Tại Đại học Oxford - trung tâm nghiên cứu đào tạo hàng đầu của Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ có bài phát biểu chính sách quan trọng về tầm nhìn cho khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Anh và công cuộc đổi mới, định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư sẽ gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Anh, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và sự quan tâm của Tổng Bí thư đối với cộng đồng người Việt Nam tại Anh.