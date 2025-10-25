Ông António Guterres đang ở thăm Việt Nam và dự lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng gặp lại ông Guterres tại Hà Nội sau hơn một năm, bày tỏ trân trọng tình cảm và sự ủng hộ quý báu của Liên Hợp Quốc (LHQ) và cá nhân Tổng Thư ký - người bạn chân thành, thủy chung luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam - LHQ là một trong những câu chuyện thành công nổi bật và đang bước sang một trang mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres

Trải qua 30 năm chiến tranh, 20 năm bị bao vây cấm vận, từ một nước nghèo, nhận viện trợ của LHQ, Việt Nam đã trưởng thành, đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Việt Nam đang nỗ lực hết sức mình vì công việc chung, vì hòa bình, phát triển và lợi ích của người dân.

Tổng Bí thư khẳng định ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với LHQ đóng vai trò trung tâm. Việt Nam ý thức rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như duy trì hòa bình, xử lý xung đột, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quyền con người, ứng phó biến đổi khí hậu…

Với nhận thức sâu sắc về giá trị của hòa bình, Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế.

Việt Nam ưu tiên phát triển ổn định, bền vững, lâu dài, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nước về phát triển kinh tế, nông nghiệp, y tế, giáo dục…

Tổng Thư ký LHQ chia sẻ cảm xúc đặc biệt mỗi lần thăm Việt Nam, gắn với những kỷ niệm về quá trình đấu tranh ủng hộ Việt Nam trước đây.

Tổng Bí thư đề nghị Tổng Thư ký hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Việt Nam đã đạt được những thành tựu ngoạn mục và nổi bật không chỉ về tăng trưởng kinh tế mà còn thực hiện nghiêm túc cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu, có vai trò, tiếng nói và đóng góp quan trọng.

Việt Nam là một trụ cột cơ bản của hợp tác Nam - Nam và của một trật tự thế giới đa cực cân bằng, ổn định, dựa trên luật pháp quốc tế. Tổng Thư ký mong Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ cải tổ LHQ một cách cân bằng, duy trì các hoạt động hỗ trợ phát triển, nhất là cho các nước đang phát triển, chống các hành động đơn phương.

Hội kiến với Tổng Thư ký LHQ António Guterres, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ủng hộ và hợp tác với LHQ là “truyền thống” của Việt Nam, giai đoạn tới Việt Nam sẽ tăng cường đóng góp cho hoạt động của LHQ.

Việt Nam luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương với LHQ giữ vai trò trung tâm, thúc đẩy tuân thủ Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và việc tổ chức lễ mở ký Công ước về phòng, chống tội phạm mạng là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ này.

Thủ tướng: Việt Nam lấy nhân dân là chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển, phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn cho người dân, nhất là nhóm dễ bị tổn thương

Việt Nam cũng như mỗi quốc gia nỗ lực bảo đảm hoà bình, ổn định và phát triển bền vững thì thế giới và các khu vực mới có thể có hoà bình, ổn định, tạo điều kiện cho phát triển bền vững và phát triển con người.

Thủ tướng đề xuất LHQ hỗ trợ tiếp cận tài chính khí hậu ưu đãi, chuyển giao công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó. Thủ tướng cũng đề nghị LHQ tiếp tục thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, huy động hiệu quả ODA và vốn tư nhân, khuyến khích chuyển đổi số phục vụ phát triển bao trùm...

Tổng Thư ký António Guterres chúc mừng Việt Nam đăng cai thành công lễ mở ký công ước, minh chứng mới nhất cho vai trò và đóng góp nổi bật của Việt Nam tại diễn đàn đa phương...

LHQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là hỗ trợ triển khai các cam kết khí hậu và cải cách tài chính toàn cầu...

Tổng thư ký LHQ khẳng định tin tưởng Việt Nam phát huy vai trò, vị thế, uy tín để đóng góp vào việc xây dựng cấu trúc quan hệ quốc tế mới

Tổng Thư ký LHQ đặc biệt đánh giá cao vai trò, vị thế và sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, xuất phát từ lịch sử cũng như thành công hiện nay của Việt Nam trong việc thực hiện những lý tưởng mà LHQ theo đuổi về hoà bình, an ninh, phát triển và phẩm giá con người, cùng với mạng lưới quan hệ rộng mở mà Việt Nam đã có với tất cả các thành viên LHQ.

Hội kiến Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ quý báu của cá nhân Tổng Thư ký, sự đóng góp, hỗ trợ hiệu quả của LHQ - đối tác tin cậy, gắn bó của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn tin tưởng, coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu, sự lãnh đạo, sáng kiến của Tổng Thư ký...

Chủ tịch Quốc hội thông báo với Tổng Thư ký LHQ về những nỗ lực của Quốc hội trong việc kiến tạo, hoàn thiện hành lang pháp lý, thể chế quản trị, nội luật hóa các nghĩa vụ và cam kết quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, cho công việc chung của LHQ và hợp tác đa phương

Tổng Thư ký LHQ bày tỏ sự trân trọng và tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vì từng là nghị sĩ Quốc hội Bồ Đào Nha 18 năm.

Tổng Thư ký cho rằng, Việt Nam là một hình mẫu thành công trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, thực hiện cam kết về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và cải cách mạnh mẽ để phát triển nhanh, mạnh, bền vững và phục vụ nhân dân tốt hơn, là những kinh nghiệm tốt có thể chia sẻ cho các nước và LHQ tham khảo.

Tổng Thư ký ấn tượng về những nỗ lực và đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình này và hoạt động khẩn trương, tích cực của kỳ họp Quốc hội hiện nay.

Tổng Thư ký LHQ đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam bằng tấm gương, tiếng nói, trí tuệ và hành động cụ thể.

Ông cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của Quốc hội Việt Nam tại cơ chế đối ngoại đa phương liên nghị viện, mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực.