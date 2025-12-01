Tham gia đoàn chính thức có: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Tham gia đoàn còn có lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Lào. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư diễn ra đúng vào thời điểm quan trọng khi Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh và vào giai đoạn trước thềm Đại hội của hai Đảng được tổ chức vào năm 2026 nhằm đưa ra những quyết sách định hướng phát triển của mỗi nước.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Lào và tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Một trong những hoạt động quan trọng của chuyến thăm là cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đây là cơ chế quan trọng nhất trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước. Các lãnh đạo hai bên sẽ có dịp trao đổi thông tin cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, cùng đánh giá kết quả hợp tác song phương trong thời gian qua và đề ra định hướng phát triển quan hệ mang tính chiến lược, lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sẽ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Những hoạt động phong phú, ý nghĩa sẽ tiếp tục củng cố, khẳng định nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhấn mạnh tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, là nhân tố quan trọng và cốt lõi cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt “Việt - Lào hai nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định.