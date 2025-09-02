Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng nay đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao lãnh đạo Lào sang dự lễ kỷ niệm, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai nước. Việc Lào cử đoàn chiến sĩ QĐND Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành cùng quân và dân Việt Nam là sự cổ vũ to lớn đối với Việt Nam.

Trong suốt sự nghiệp cách mạng, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sâu sắc sự hỗ trợ quý báu đó.

Tổng Bí thư: Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư trân trọng và đánh giá cao quyết định của Đảng, Nhà nước Lào công nhận “Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất Lào” là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, thể hiện sự trân trọng và tôn vinh tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước. Đồng thời, việc này có ý nghĩa tưởng nhớ và tri ân hàng vạn chiến sỹ, thanh niên xung phong Việt - Lào đã cống hiến, hy sinh trên tuyến đường huyền thoại, vừa góp phần khẳng định tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Di tích là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết cho các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 là nguồn động lực to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Lào, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng, đấu tranh vì hòa bình của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Ông chia sẻ đã cảm nhận rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam khi tận mắt chứng kiến không khí sôi động, tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam trong những ngày qua...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước.

Hai lãnh đạo trao đổi tin cậy, chân thành và thẳng thắn về định hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác. Hai nước cần tăng cường tham vấn, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức.

Bên cạnh tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá về hợp tác kinh tế, đẩy mạnh nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều, tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế.

Nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, hạ tầng… đang mang lại hiệu quả thiết thực. Hai nước đang phối hợp triển khai công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng...

Hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sự tham dự của đoàn là minh chứng sinh động cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ôn lại lịch sử cách mạng hào hùng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi chặng đường, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều không thể tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm qua. Sự thành công của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên, bài học quý giá đối với Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội là nhân tố quan trọng, góp phần vào thành công chung trong quan hệ tốt đẹp hai nước.

Lãnh đạo Lào mong muốn hai bên hợp tác, phối hợp chặt chẽ để giám sát, xúc tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả của thỏa thuận hợp tác. Hai bên cần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lập pháp; hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ông cảm ơn về sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mà Quốc hội Việt Nam dành cho Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào có nhiều bước tiến triển vượt bậc.

Đặc biệt, Quốc hội hai nước đang phối hợp biên soạn và xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào - Hợp tác toàn diện phát triển” nhằm tổng kết quá trình hợp tác, những thành tựu, bài học kinh nghiệm, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong giai đoạn mới.

Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp và ủng hộ Lào tại diễn đàn quốc tế và khu vực; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực có thế mạnh.