Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân Desislava Radeva chủ trì lễ đón.

Xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tiến vào quảng trường, trước sự chào đón trang nghiêm của đội nghi lễ, quân nhạc.

Tổng thống Rumen Radev và Phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại nơi đỗ xe, bắt tay, chào mừng và mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân di chuyển tới thảm đỏ, bước vào vị trí danh dự.

Đội trưởng đội danh dự đã chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến thăm Bulgaria. Trong không khí trang nghiêm, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Bulgaria.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Sau đó, hai lãnh đạo giới thiệu đoàn viên chính thức hai nước dự lễ đón. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tiến hành duyệt đội danh dự.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Rumen Radev và Phu nhân đã đặt vòng hoa tưởng nhớ các chiến sĩ vô danh tại Tượng đài Chiến sĩ vô danh.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế năm 1990.

Hai lãnh đạo duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của Việt Nam dành cho đối tác, bạn bè truyền thống đã có những hỗ trợ, đóng góp quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay...

Chuyến thăm lần này sẽ là dịp để lãnh đạo hai nước định hướng mang tính chiến lược, đưa quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ thông tin, lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y sinh... Đồng thời, đây cũng là dịp để hai nước xây dựng vững chắc cầu nối tin cậy gắn kết Bulgaria với ASEAN và ngược lại, Việt Nam với EU.