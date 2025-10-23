Trưa 23/10 (theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm.

Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh, trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm thành công; thống nhất các định hướng lớn để mở rộng, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác.

Việt Nam và Bulgaria thống nhất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Năm nay, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện quan trọng, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp Việt Nam - Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Bulgaria đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhiều công nhân kỹ thuật cao, chính họ là cầu nối trong quan hệ hợp tác hai nước.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Thời gian tới, Tổng thống Rumen Radev mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng - an ninh, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trên cơ sở những bước phát triển tích cực và thành tựu to lớn của quan hệ hai nước sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Đây là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Khuôn khổ hợp tác này sẽ tạo cơ sở vững chắc để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Bulgaria, phát huy tối đa những thế mạnh của nhau để hai nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong tình hình mới.

Tổng Bí thư nêu rõ, hai bên đã trao đổi và nhất trí cao về 6 nhóm giải pháp:

Tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, kể cả trong khuôn khổ song phương và đa phương; nhất trí tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới, làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược hiện nay; nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật giữa các học viện, cơ sở nghiên cứu quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh mạng, quân y...

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đứng trước nhiều thách thức to lớn, hai nước nhất trí phối hợp chặt chẽ, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột trung tâm trong quan hệ Đối tác chiến lược; cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì và củng cố tự do thương mại; thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và đầu tư.

Hai nước hướng tới mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi trong những năm tới; sẵn sàng là "cửa ngõ" cho hàng hóa của Việt Nam và Bulgaria thâm nhập vào thị trường ASEAN và thị trường EU.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược với việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu...

Hai bên tăng cường trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.