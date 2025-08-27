Dự lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội); Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; ông Nguyễn Văn Nên – Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Thủ tướng Lê Thành Long, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành.

Tổng Bí thư đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nội vụ. Ảnh: Q.Phúc

Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Diễn văn tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc để ngành Nội vụ ôn lại hành trình 80 năm vẻ vang và tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành; cùng tự tin, tự hào vững bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ, Bộ và ngành Nội vụ tự hào đã nỗ lực góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại của đất nước với những dấu ấn đậm nét.

Trong đó nổi bật nhất là gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, xây dựng chính quyền kháng chiến, kiến quốc, đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Ngành cũng tham mưu xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất trong cả nước và góp phần rất quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: A.PH

Đặc biệt là ngành đã tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, kiến tạo một diện mạo mới, động lực mới của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Năm 2025, Chính phủ thực sự tinh gọn với 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ. Ở địa phương, từ 63 tỉnh, thành được sắp xếp thành 34 tỉnh, thành; từ 11.160 đơn vị hành chính cấp xã (năm 2020), qua 2 đợt sắp xếp, đến nay cấp xã còn 3.321 đơn vị, đã mở ra không gian phát triển mới.

Cùng với đó là tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo nền tảng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn; tạo lập bước đột phá lịch sử, thay đổi tư duy và tầm nhìn kiến tạo, phát triển cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng...

Bộ trưởng Nội vụ khẳng định: Trong hành trình 80 năm qua, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, ngành Nội vụ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

Bộ Nội vụ vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với ngành Nội vụ trong những năm qua, tiếp thêm cho toàn ngành niềm tự hào và vinh quang. Ảnh: Q.Phúc

Điểm tựa cho bước phát triển trong tương lai

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, hành trình 80 năm qua, Bộ Nội vụ tự hào được kế thừa và phát huy một di sản vô cùng to lớn, được bồi tụ, vun đắp và trao truyền những bài học lớn từ lớp lớp thế hệ đi trước.

“Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội lớn nhưng cũng không ít thách thức đan xen. 'Tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung' mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định nhằm thôi thúc khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Công chức - Viên chức; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Cải cách hành chính. Ảnh: A.PH

Cùng đất nước hiện thực hóa khát vọng đó, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, liên thông hệ thống thể chế với tinh thần thể chế là đột phá đi trước, mở đường, dẫn dắt các lĩnh vực của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Bộ cũng tiếp tục xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; củng cố và tăng cường thành quả cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ nhân dân và kiến tạo, phát triển đất nước.

Cùng với đó là cải cách mạnh mẽ, hiệu quả chế độ công vụ, công chức; tham mưu kiến tạo một xã hội luôn tiến bộ, công bằng và nhân ái; tham mưu cải cách chính sách tiền lương tạo động lực nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống người lao động...

"Những thành tựu to lớn đã đạt được trong 80 năm qua cùng vị thế, tầm vóc đã được khẳng định là tài sản vô cùng quý giá, là điểm tựa cho bước phát triển trong tương lai của ngành Nội vụ", Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ phát huy truyền thống 80 năm vinh quang, cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng viết tiếp những trang sử vẻ vang, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.