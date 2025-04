Tổng Bí thư chiều nay chủ trì tại TPHCM buổi gặp mặt các đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVT), điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đại thắng mùa Xuân 1975 là một mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc, các đại biểu có mặt hôm nay và những người làm nên đại thắng 50 năm trước là biểu tượng cao đẹp, là một thế hệ đại diện cho một dân tộc anh hùng.

“Các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT, những chiến sĩ xung kích làm nên thời đại Hồ Chí Minh… là đại diện của một thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng, được bạn bè năm châu khâm phục, trân trọng, suy tôn”, Tổng Bí thư khẳng định.

Biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Theo Tổng Bí thư, cách đây 50 năm, thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương cùng Bộ Tư lệnh các tỉnh, thành đã thần tốc, táo bạo chắc thắng với tinh thần “một ngày bằng 20 năm”, quân và dân cả nước đã anh dũng xốc tới mặt trận để làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc vẻ vang cuộc chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng các Anh hùng LLVT tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.Văn

Thắng lợi của nhân dân ta mãi mãi là niềm tự hào, là một mốc son chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Thắng lợi đó đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại trong thế kỷ 20.

Chiến thắng 30/4/1975 thể hiện ý chí quật cường, sự đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập - tự do, là sự kết tinh từ xương máu của quân và dân trên cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, thời gian càng lùi xa, chúng ta càng chiêm nghiệm và tự hào hơn về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự anh dũng của toàn quân và dân đã làm nên một chiến thắng vĩ đại và vang dội.

Qua lắng nghe phát biểu của những đại diện tiêu biểu, Tổng Bí thư chia sẻ cảm xúc như thấy hiện ra trước mắt mình những cung đường Trường Sơn hùng vĩ, những tiếng hát át tiếng bom của các chiến sĩ dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong ngày đêm băng rừng lội suối, chịu đói rét, vượt qua mưa bom bão đạn tiếp viện cho chiến trường; thấy trùng trùng quân đi, điệp điệp những hình ảnh đã làm nên chiến công vang dội của quân và dân trên chiến trường miền Nam.

“Thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi tri ân, khắc ghi những công lao của các thế hệ đi trước đã làm nên đại thắng mùa Xuân 1975”, Tổng Bí thư xúc động nói.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc rằng, với tâm huyết, bản lĩnh và trí tuệ, dù ở trên cương vị nào, những tướng lĩnh, Anh hùng LLVT… cũng luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, tài năng và tâm huyết của người chiến sĩ cách mạng, cống hiến, hy sinh quên mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân, đưa đất nước phát triển phồn vinh, giàu mạnh như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Báo cáo với các đại biểu về những nét chính và định hướng của Đảng, của Quân ủy Trung ương về xây dựng lực lượng vũ trang trong thời đại mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân năm 1975, Quân đội và Công an đã phối hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và lợi ích quốc gia, dân tộc; tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường trên nhiều mặt, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị; là lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Hai lực lượng này có đối sách, giải pháp phù hợp, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước...

Mục tiêu là sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng điểm qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Tổng Bí thư, đây là chủ trương xuất phát từ tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển đất nước lâu dài. Mục tiêu bao trùm là làm sao nhanh chóng mang lại cuộc sống thực sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đất nước ngày một hùng cường, hội nhập mạnh mẽ hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại, mở rộng không gian phát triển, tạo lợi thế so sánh và dư địa phát triển mới cho các đơn vị hành chính mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt và đi đến thống nhất cao về thực hiện chủ trương này. Nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ và coi đây thực sự là một cuộc cách mạng.

Cũng theo Tổng Bí thư, mô hình tổ chức mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn mô hình cũ, có bước đi, lộ trình bài bản, đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng và định hướng chỉ đạo của Trung ương.

Cuối cùng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước, các tướng lĩnh, sĩ quan, anh hùng lực lượng vũ trang, đặc biệt là sự hy sinh to lớn, vĩ đại của các chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đã làm non sông đất nước vang khúc khải hoàn, trường tồn và phát triển.