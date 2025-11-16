Triển lãm là sự kiện đánh dấu hành trình một thế kỷ của nền mỹ thuật hiện đại nước nhà.

Theo VTV, đón Tổng Bí thư và phu nhân có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cùng các cán bộ chủ chốt của Bảo tàng.

Tổng Bí thư và phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ VHTTDL và các cán bộ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Tổng Bí thư và phu nhân đã dành thời gian tham quan triển lãm 100 năm Mỹ thuật hiện đại, đồng thời tham quan các khu trưng bày tại Bảo tàng. Tổng Bí thư đặc biệt chú ý đến các bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại đây.

Tổng Bí thư thăm Phòng Mỹ thuật Đông Dương tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: VTV

Theo Báo Văn Hóa, sau khi nghe giới thiệu về các tác phẩm, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là việc chủ động ứng dụng công nghệ số trong việc phát huy giá trị các tác phẩm nghệ thuật.

Tổng Bí thư dành nhiều thời gian trò chuyện với các cán bộ nghiên cứu, tìm hiểu về công tác sưu tầm, bảo quản và trưng bày của Bảo tàng. Tổng Bí thư ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ trong việc gìn giữ các giá trị mỹ thuật của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo tàng trong việc giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư bày tỏ sự hy vọng trong thời gian tới, Bảo tàng sẽ ngày càng phát triển và thu hút đông đảo công chúng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Triển lãm 100 năm Mỹ thuật hiện đại. Ảnh: VTV

Ảnh: Báo Văn Hóa Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp Tổng Bí thư cùng phu nhân đến tham quan. Ông chia sẻ, đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với tập thể cán bộ Bảo tàng và giới văn nghệ sĩ.

Triển lãm 100 năm Mỹ thuật hiện đại - sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc vào ngày 14/11, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Theo VTV, triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm tranh, tượng, phù điêu từ bộ sưu tập của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam...

Triển lãm cũng là dịp để thế hệ hôm nay tri ân, tôn vinh các thế hệ hiệu trưởng, giảng viên, họa sĩ, nhà điêu khắc đã gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp mỹ thuật nước nhà – từ những người đặt nền móng đầu tiên như Victor Tardieu, Évariste Jonchère, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, đến các danh hoạ, nhà điêu khắc tài năng như Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Diệp Minh Châu, Phạm Gia Giang...