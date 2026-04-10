Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 qua các thời kỳ.

Báo cáo thành tích tại buổi lễ, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh, Quân khu 3 được thành lập ngày 31/10/1945, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng - an ninh của miền Bắc và cả nước; là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cái nôi của nền văn minh sông Hồng. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, địa bàn Quân khu diễn ra nhiều trận đánh nổi tiếng với những chiến công hiển hách.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Quân khu 3 là vùng "địch hậu". Lực lượng vũ trang Liên khu 3 đã tích cực "chia lửa" với các chiến dịch lớn ở các hướng, đồng thời trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch quan trọng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần "Toàn Quân khu hướng ra tiền tuyến", "Toàn Quân khu ra trận", Quân khu 3 vừa là hậu phương lớn chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. Bước vào thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục giữ vững và phát huy những chiến công, thành tích; là một trong những lực lượng nòng cốt giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở biên giới phía Bắc; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, tiến hành công tác dân vận, công tác chính sách và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong hơn 80 năm qua, Quân khu và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, được Bác Hồ nhiều lần đến thăm...

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tướng lĩnh, sỹ quan, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân, tự vệ Quân khu 3 qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết gắn bó, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng"; không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp với tốc độ nhanh, phạm vi rộng; trong nước, yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân; thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.