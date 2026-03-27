Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 công bố quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 1.

Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trường Thiếu sinh quân miền Bắc có quy mô cấp lữ đoàn, có chức năng tổ chức giáo dục văn hóa THCS, THPT theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và kỹ năng sống cho học sinh.

Mô hình góp phần tạo nguồn cán bộ cho Quân đội và đất nước trong tương lai, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Bắc. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 1 có vị trí đặt tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026, cùng với các trường thiếu sinh quân miền Trung, miền Nam thuộc Quân khu 5 và Quân khu 7.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam khẳng định việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng mô hình đào tạo đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện quân sự, qua đó tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 1 hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ, Trung tướng Lê Văn Hướng đề nghị đơn vị chú trọng giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức rõ ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của nhà trường; nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm chất lượng, tính chuyên nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, xây dựng quyết tâm cao, sớm triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Cùng với đó, Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu nhà trường quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, tài sản công; thực hiện tốt công tác dân vận; phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng hoạt động trong năm học 2026, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các quân khu trong công tác tuyển sinh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, đầu tuần này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Theo kế hoạch, tháng 9 năm nay, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng khóa học đầu tiên.

Trường Thiếu sinh quân miền Trung đặt tại tổ 4, khối phố Phú Bình, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Nhà trường được quy hoạch với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, gồm 5 khoa chuyên môn, 54 phòng học phổ thông, 5 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng tin học, các phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, sân vận động và khu sinh hoạt tập trung. Quy mô đào tạo dự kiến khoảng 1.000 học viên, bảo đảm điều kiện học tập, rèn luyện và sinh hoạt lâu dài.

Đối tượng tuyển sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5.

Tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng (2/2026), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Quân đội tổ chức triển khai thành lập 3 trường thiếu sinh quân tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.