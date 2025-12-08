Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh,

Tới dự có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu; đại biểu các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ miền Tây trong lòng nhân dân

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, 80 năm trên hành trình lịch sử, tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu, chiến thắng và phát triển trên vùng đất Chín Rồng, viết nên bản hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng; xây đắp nên truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”, trở thành máu thịt, là tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt mọi hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sự ra đời của lực lượng vũ trang Quân khu là kết quả tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng rộng lớn ở khắp miền Nam, đặc biệt là sau Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và Cách mạng tháng Tám năm 1945. Thực hiện chủ trương kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng, ngày 10/12/1945, Xứ ủy Nam Bộ đã tổ chức hội nghị mở rộng tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), quyết định thành lập Chiến khu 8 và Chiến khu 9 (tiền thân của Quân khu 9 ngày nay). Từ mốc son lịch sử đó, ngày 10/12 đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, ngày 11/11/1976, Quân khu 8 và Quân khu 9 hợp nhất thành Quân khu 9. Từ đây, lực lượng vũ trang Quân khu cùng nhân dân đồng bằng sông Cửu Long bắt tay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình” làm sáng ngời tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung và chí nghĩa, chí tình.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đại biểu dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bước vào giai đoạn mới xây dựng và phát triển, lực lượng vũ trang Quân khu luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện tốt đối ngoại quốc phòng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Là đội quân cách mạng, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, lực lượng vũ trang Quân khu luôn chủ động, tích cực cùng các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh; làm tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ miền Tây trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đứng chân trên địa bàn chiến lược phía Tây Nam của đất nước. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng để không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng nên truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”.

Truyền thống ấy đã được tôi luyện trong chiến tranh gian khổ hy sinh, tiếp tục tỏa sáng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào về quá khứ, vững tin vào tương lai, quân và dân đồng bằng sông Cửu Long giữ trọn niềm tin son sắt, tình người bao la, phát huy bản sắc vùng đất vươn ra biển lớn, chung sức, đồng lòng vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, vì ấm no và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ, qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn tỏ rõ bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu 9; chúc mừng Quân khu 9 được nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn đang tác động sâu sắc đến đồng bằng sông Cửu Long, Tổng Bí thư chỉ rõ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nói chung và của Quân khu 9 nói riêng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao.

Huấn luyện, rèn luyện, tình huống thực chất để chiến đấu và chiến thắng mọi tình huống

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 9. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch - chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu phía Tây Nam của đất nước, Tổng Bí thư đề nghị, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được xác định trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ 11 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Lực lượng vũ trang Quân khu 9 xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế chủ động làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn và chủ quyền của đất nước.