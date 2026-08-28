Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cung cấp điện dịp lễ Quốc khánh 2/9 vào sáng ngày 28/8/2026, Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức yêu cầu các Công ty Điện lực, đơn vị thành viên phối hợp với Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam sẵn sàng thực hiện các phương án nhằm đảm bảo cung ứng điện tuyệt đối an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động trong dịp Quốc khánh 2/9 và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nỗ trong kỳ nghỉ lễ.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức đặc biệt lưu ý lại các Công ty Điện lực, Điện lực chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nắm rõ thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đảm bảo thực hiện tốt công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng trong thời gian diễn ra các hoạt động của dịp lễ.

Trước đó, để chuẩn bị cung cấp điện phục vụ lễ Quốc khánh 2/9, EVNSPC đã xây dựng phương án đảm bảo điện phục vụ các hoạt động nhằm kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, EVNSPC yều cầu các đơn vị điện lực trên địa bàn không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 (từ 0h ngày 29/8 đến 24h ngày 02/9/2026), trừ trường hợp xử lý sự cố.

Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, giải trí của các địa phương nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9; thực hiện tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV và 220kV để đảm bảo cung ứng điện tuyệt đối an toàn cho các khu vực quan trọng.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, phát quang hành lang đảm bảo an toàn tuyến dây ngăn ngừa nguy cơ sự cố, vị trí mất an toàn chạm chập gây cháy nổ.

Riêng đối với công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN), các đơn vị duy trì điều kiện bảo đảm ATVSLĐ - PCCN tại nơi sản xuất, công trình, nhà máy; củng cố, duy trì chế độ thường trực, bảo vệ nhất là về ban đêm, ngoài giờ làm việc nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Đội quản lý vận hành Công ty Điện lực An Giang theo dõi phương án đảm bảo điện tại các địa điểm quan trọng trên địa bàn. Ảnh: Thùy Trang

Công ty Điện lực Đồng Tháp tăng cường công tác kiểm tra lưới điện trước kỳ nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Trọng Trí

Công ty Điện lực Lâm Đồng đã chuẩn bị máy phát diesel dự phòng để tăng cường đảm bảo điện tại Đặc khu Phú Quý trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Thiên Phương

Công ty Điện lực Tây Ninh kiểm tra lưới điện tại khu vực Đồng Tháp Mười. Ảnh: Hoàng Danh

Lực lượng vận hành Công ty Điện lực Vĩnh Long tổng kiểm tra lưới điện trước lễ 2/9. Ảnh: Hữu Văn

Văn Tám