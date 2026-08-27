Ngày 27/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, từ ngày 28/8 - 2/9, sản lượng khai thác tại cảng dự kiến tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Trung bình mỗi ngày sân bay sẽ phục vụ khoảng 780 chuyến bay và 130.000 lượt hành khách.

Hai ngày cao điểm nhất dự kiến là ngày 28/8 ở chiều đi và ngày 2/9 ở chiều về, với sản lượng đạt xấp xỉ 800 chuyến bay cùng 135.000 lượt khách/ngày.

Hành khách làm thủ tục tại ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 27/8. Ảnh: TL

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân, sân bay cho biết đã phối hợp với Công an Cửa khẩu và Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng sẽ chủ động phân luồng giao thông từ xa, mở tối đa làn soi chiếu và tăng cường xử lý nghiêm nạn xe dù, chèo kéo.

Đặc biệt, các lực lượng sẽ túc trực 24/7 để kiểm soát an toàn bay. Mọi hành vi dùng thiết bị bay không người lái (UAV), chiếu đèn laser hay thả diều quanh khu vực cất, hạ cánh đều bị xử lý nghiêm.

Đại diện sân bay khuyến cáo hành khách chủ động có mặt trước giờ bay 2 giờ đối với chặng nội địa và 3 giờ đối với chặng quốc tế.

Người dân được khuyến khích ưu tiên làm thủ tục trực tuyến, hạn chế người thân đưa tiễn và tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhằm giảm tải áp lực cho khu vực cửa ngõ sân bay trong những ngày nghỉ lễ.