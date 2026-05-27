Theo Quyết định số 733 về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Quyền Tổng giám đốc Hoàng Xuân Khôi được giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động hàng ngày của tổng công ty theo quy định.

Ông Khôi cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực trọng yếu như: hoạch định chiến lược phát triển của EVNNPT; kế hoạch (dài hạn, trung hạn và hàng năm) sản xuất, kỹ thuật, tài chính, đầu tư xây dựng; giá truyền tải điện, tổ chức cán bộ, đấu thầu, thanh tra - pháp chế, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp.

Ông Hoàng Xuân Khôi (giữa) được phân công đảm nhiệm Quyền Tổng giám đốc EVNNPT. Ảnh: EVN/Lê Linh

Bên cạnh đó, ông Khôi còn được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách các ban, gồm: Ban Kế hoạch; Ban Tổ chức và Nhân sự; Ban Kiểm tra, Thanh tra và Pháp chế; Ban Quản lý đấu thầu; Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, EVNNPT cũng phân công lại nhiệm vụ cho các phó tổng giám đốc: Ông Lưu Việt Tiến phụ trách kỹ thuật, quản lý vận hành và một số dự án đầu tư xây dựng; ông Nguyễn Ngọc Tân phụ trách tài chính, kế toán và đầu tư xây dựng; ông Bùi Văn Kiên phụ trách đầu tư xây dựng và điều hành cơ quan.

Trước khi được giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc EVNNPT, ông Hoàng Xuân Khôi từng là Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).

Từ ngày 11/2/2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc EVNNPT.