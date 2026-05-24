Tư vấn xây dựng điện 2 lên tiếng sau khi Chủ tịch Nguyễn Chơn Hùng bị khởi tố

Sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng bị khởi tố, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) khẳng định hoạt động điều hành và các dự án vẫn diễn ra bình thường.

Trong thông cáo báo chí phát đi tối 21/5, TV2 cho biết đã phân công, ủy quyền lại toàn bộ nhiệm vụ và thẩm quyền của các nhân sự bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành không bị gián đoạn.

Nối gót Chủ tịch PC1, TV2, đến lượt Chủ tịch TV1 bị khởi tố

Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 - PECC1 (TV1) Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, hàng loạt thông tin tiêu cực liên quan tới lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp xây lắp điện đã khiến giới đầu tư chấn động. Từ PC1, TV2 cho tới TV1, “cơn bão” pháp lý đang phủ bóng lên một nhóm ngành từng được đánh giá hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng điện và truyền tải điện quốc gia.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn giàu nhất Đông Nam Á

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch sáng 22/5 khi nhóm cổ phiếu trụ cột đồng loạt suy yếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu “họ Vin”.

Theo cập nhật của Forbes ngày 22/5, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 33,8 tỷ USD, giảm khoảng 1,6 tỷ USD so với mức đỉnh giữa tháng 5.

Với khối tài sản này, ông Vượng xếp thứ 67 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Trước đó, ông từng vươn lên vị trí thứ 58 toàn cầu với tài sản khoảng 36 tỷ USD.

Tuy giảm nhưng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vẫn tăng khoảng 9 tỷ USD so với thời điểm tháng 3. Ông tiếp tục là người giàu nhất Đông Nam Á.

Ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Petrovietnam

Ngày 20/5, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Ông Lê Mạnh Cường có nhiều năm công tác tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Mạnh Cường. Ảnh: PVN

NHNN yêu cầu kiểm tra việc giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa gửi công văn số 4190/NHNN-CSTT về việc đôn đốc kiểm tra triển khai việc giảm mặt bằng lãi suất tại các tổ chức tín dụng đến Ngân hàng nhà nước chi nhánh các khu vực.

Theo đó, NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn nhằm quán triệt việc thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 về giảm mặt bằng lãi suất.

NHNN cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai nội dung chỉ đạo của Thống đốc tại công văn số 3972/NHNN-CSTT liên quan đến việc kiểm tra giảm mặt bằng lãi suất tại các chi nhánh NHTM trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, NHNN chi nhánh các khu vực phải xử lý theo thẩm quyền.

Bộ Tài chính nói rõ việc đánh thuế giao dịch vàng miếng

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở để đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng do các quy định quản lý thị trường vàng và đề án sàn giao dịch vàng vẫn đang được hoàn thiện.

Lý do thu hồi văn bản yêu cầu DN vàng cung cấp tài khoản nhân viên, người thân

Ngày 17/5, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đã có Công văn số 2012 thông báo thu hồi Công văn số 1951 ngày 12/5 trước đó về việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin.

Theo cơ quan thuế, do sơ suất trong quá trình soạn thảo và kiểm tra văn bản, Công văn số 1951 đã có sai sót, chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật trong quản lý thuế.

Nhận từ 5 triệu đồng/lần có thể bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ, một trong số nội dung đáng chú ý là quy định về khấu trừ thuế.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế 10% với thu nhập vãng lai lên 5 triệu đồng/lần trước khi chi trả, tăng thêm 3 triệu so với mức 2 triệu đồng hiện hành.

Đề xuất giảm trừ tối đa 47 triệu đồng chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế TNCN

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ cho phép người nộp thuế được giảm trừ các khoản chi y tế, giáo dục - đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, với tổng mức tối đa 47 triệu đồng/năm.

Theo tính toán, cá nhân có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%.

Cục Thuế làm rõ trường hợp nợ 15.000 đồng bị tạm hoãn xuất cảnh

Sáng 22/5, Cục Thuế tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về những nội dung liên quan đến quy định về tạm hoãn xuất cảnh.

Cục Thuế cho biết trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế 15.000 đồng thực chất là người nộp thuế đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ năm 2023. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế từ năm 2024, biện pháp cưỡng chế đã được hủy ngay theo quy định.

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị hạn chế giao dịch, giá tiếp tục giảm

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang sẽ chính thức bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 26/5 sau khi doanh nghiệp tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá thời hạn quy định.

Thông tin bị hạn chế giao dịch tiếp tục tạo áp lực lớn lên cổ phiếu DGC trên thị trường chứng khoán. Trong phiên sáng 20/5, mã này giảm thêm 2.300 đồng, tương đương 4,5%, xuống còn 47.600 đồng/cổ phiếu sau khi đã mất hơn 3% trong phiên liền trước.

Đáng chú ý, cổ phiếu DGC đã trải qua giai đoạn lao dốc kéo dài trong khoảng nửa năm qua. Từ vùng giá quanh 93.000 đồng/cổ phiếu cuối năm ngoái, thị giá hiện đã giảm khoảng 50%. Nếu so với đỉnh gần 125.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào giữa năm 2024, giá trị cổ phiếu đã “bốc hơi” 62%.

Đòi tiền thưởng xổ số 80 tỷ đồng sau gần 2 năm: Sự thật việc khách bị từ chối

Một khách hàng tại Quảng Ngãi cho rằng mình trúng giải Jackpot Power trị giá 80 tỷ đồng từ năm 2023 nhưng hai năm sau mới yêu cầu nhận thưởng. Theo phía ngân hàng và LuckyLott, kỳ quay số liên quan không phát sinh vé trúng thưởng.

Ông D.T.C cũng vừa lên tiếng đính chính toàn bộ câu chuyện “trúng thưởng hơn 80 tỷ”. Ông này thừa nhận có đăng tải video lên mạng xã hội "gây ảnh hưởng đến công ty Vietlott và vua xổ số Hợp Phong trên app MB hiện nay".