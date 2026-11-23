Làm ăn thua lỗ nhưng Tổng giám đốc Công ty Thanh Niên vẫn chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ và cổ phần để thế chấp, vay và chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng từ PVcombank.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 23/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Liêm (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Thanh Niên) tù chung thân.

Bị cáo Lê Thị Diệu Phú (Tổng giám đốc Công ty Tamexim) 10 năm; Nguyễn Nhân Kiệt (Giám đốc Công ty Nam Tiến) 9 năm và Vũ Đức Tâm (em vợ Liêm, Giám đốc Công ty Saicom) 5 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, ông Liêm cùng các bị cáo Phú, Kiệt và Tâm sử dụng thông tin gian dối, lập và hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, thông qua các công ty Thanh Niên, Tamexim, Nam Tiến, Saicom để vay tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcombank). Sau đó, các bị cáo sử dụng tiền không đúng mục đích, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa

Theo đó, ngày 23/6/2016, Công ty Thanh Niên do ông Liêm làm đại diện gửi hồ sơ đề nghị PVcombank Chi nhánh Thủ Thiêm cấp tín dụng 500 tỷ đồng với mục đích cơ cấu tài chính và bổ sung vốn lưu động để thực hiện một số dự án tại TPHCM. Hôm sau, công ty và ngân hàng ký hợp đồng hạn mức tín dụng.

Từ ngày 25/6 đến 5/7/2016, PVcombank giải ngân cho Công ty Thanh Niên tổng cộng gần 500 tỷ đồng thông qua 4 khế ước nhận nợ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra khoản vay sau giải ngân, PVcombank phát hiện công ty này không thực hiện đúng phương án vay vốn đã nêu, đồng thời không có khả năng trả nợ.

Kết quả điều tra xác định, ông Liêm đã cung cấp thông tin sai lệch về tình hình kinh doanh của công ty, nâng khống vốn điều lệ và cổ phần để thế chấp vay vốn.

Đồng thời, ông Liêm chỉ đạo lập khống, ký khống nhiều biên bản họp HĐQT, hợp đồng hợp tác đầu tư và chứng từ giải ngân nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định Công ty Thanh Niên báo cáo có lãi trong năm 2014 và 2015, nhưng kết quả xác minh tại cơ quan thuế cho thấy năm 2014, doanh nghiệp này thua lỗ hơn 141 tỷ đồng và năm 2015 lỗ hơn 14,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công ty Thanh Niên đăng ký phát hành thêm 439.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 939 tỷ đồng, nhưng thực tế không có việc góp tiền. Theo chỉ đạo của bị cáo Liêm, kế toán công ty lập 18 phiếu thu với tổng số tiền 439 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định một số cổ phần của Công ty Thủ Thiêm REC được sử dụng để thế chấp khoản vay khi chưa bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu.

Sau khi được giải ngân, dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản của các doanh nghiệp và cá nhân khác nhau. Trong đó, có khoản tiền được sử dụng để trả nợ cho Công ty Thanh Niên, thanh toán các khoản vay cá nhân của ông Nguyễn Văn Liêm, tiền mua căn hộ, cổ phần và các khoản chi khác…

Cáo buộc xác định, hiện Công ty Thanh Niên còn nợ PVcombank hơn 498,3 tỷ đồng tiền gốc và hơn 480,7 tỷ đồng tiền lãi.

Quá trình điều tra, bị cáo Liêm không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng số tiền vay được sử dụng để trả khoản vay tại BIDV Bắc Sài Gòn và phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Thanh Niên.