Sau khi bị cô gái tố giác hành vi dùng video nhạy cảm để tống tiền, người đàn ông đã phải nhận mức án 12 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản tại phiên tòa ngày 23/11.

Ngày 23/11, TAND Khu vực 2, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đức Hải (SN 2004, ở xã Liên Minh, Hà Nội) mức án 12 năm tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Trần Đức Hải và chị Q. (SN 2000) quen biết nhau qua mạng xã hội và đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Cả 3 lần quan hệ với chị Q., bị cáo đều lén sử dụng điện thoại để quay lại hình ảnh nhạy cảm mà chị Q. không hay biết.

Tháng 10/2025, Hải đầu tư chứng khoán và tiền kỹ thuật số bị thua lỗ, dẫn đến nợ nần nhiều. Khi đó anh ta đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Q. để trả nợ và tiếp tục đầu tư chứng khoán.

Gã trai dùng video nhạy cảm để tống tiền cô gái đã phải nhận án 12 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ảnh minh họa.

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo lập một tài khoản Telegram "ảo", mạo danh người khác và nhắn tin nói chuyện với chị Q. Trong câu chuyện, Hải dụ dỗ chị Q. đến gặp và quan hệ tình dục với anh ta, đổi lại chị Q. sẽ được cho tiền. Tuy nhiên, chị Q. không đồng ý.

Khi chị Q. hỏi lý do Hải biết thông tin của mình, bị cáo nói dối đã mua thông tin và video quan hệ tình dục của chị Q. cùng Hải với giá 300.000 đồng.

Đến ngày 18/11/2025, Hải tiếp tục lập tài khoản Zalo, tài khoản Facebook giả nhắn tin hẹn chị Q. đi quan hệ tình dục rồi sử dụng những tin nhắn và video Hải quay lại cảnh ân ái giữa hai người để đe dọa, ép chị Q. phải chuyển tiền cho anh ta.

Bị cáo thậm chí còn đăng tải ảnh đại diện Zalo của chị Q. lên trang web có nội dung nhạy cảm. Sau nhiều lần đe dọa, buộc nạn nhân phải chuyển tiền theo yêu cầu của mình, ngày 6/5/2026, bị cáo tiếp tục yêu cầu chị Q. cùng gia đình đến giải quyết chuyện tiền nong.

Khi đó, chị Q. đã nói chuyện với người nhà rồi cùng người nhà đến gặp bị cáo Hải. Tại cuộc gặp ở quán cà phê, Hải ép chị Q. phải đưa cho anh ta 30 triệu đồng, cam kết sẽ xóa hết các video nhạy cảm.

Nạn nhân đã quay lại video Hải nhận tiền và sau đó làm đơn tố giác gã trai đến cơ quan công an. Đến ngày 15/6/2026, Hải bị CQĐT bắt khẩn cấp về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Quá trình bắt giữ Hải, CQĐT đã thu giữ chiếc điện thoại có lưu giữ những tin nhắn mà Hải dùng để đe dọa chị Q.

Cáo trạng xác định, từ ngày 18/11/2025- 5/5/2026, do lo sợ Hải sẽ gửi những thông tin và các video nhạy cảm cho gia đình và đồng nghiệp nên chị Q. đã phải chuyển cho Hải tổng cộng 557 triệu đồng.