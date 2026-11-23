Nhận 3,8 tỷ đồng từ Trịnh Trác Nhiên, cựu cán bộ thuế Nguyễn Thành Nghĩa đã hướng dẫn đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 công ty “ma”, đồng thời bỏ qua việc kiểm tra hoạt động xuất bán hóa đơn khống.

Sau một tuần xét xử và nghị án, hôm nay (23/11), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đào Minh Thọ (53 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tổng hợp với bản án 4 năm tù trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trịnh Trác Nhiên (48 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM) bị tuyên phạt 18 năm tù về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Đưa hối lộ” và “Trốn thuế”.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa, cựu công chức thuế Cơ sở 3, TPHCM, bị phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Liên quan đến vụ án, 39 bị cáo còn lại bị phạt tiền hoặc phạt tù từ 100 triệu đồng đến 7 năm tù.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo buộc, từ năm 2016 đến năm 2020, Đào Minh Thọ đã giúp sức cho Bùi Văn Bảo (đã bị xét xử trong vụ án khác) mua 377 hóa đơn khống của 42 doanh nghiệp do Đỗ Duy Linh (bị can trong vụ án khác) quản lý, sau đó bán lại cho nhiều người.

Thấy lợi nhuận từ việc mua bán hóa đơn khống lớn, từ năm 2020 đến năm 2023, Thọ tự tổ chức đường dây riêng, sử dụng căn cước công dân của những người bị mất, thất lạc để thành lập 57 doanh nghiệp “ma”.

Các doanh nghiệp này được sử dụng để xuất bán trái phép hơn 9.000 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho 532 công ty, cơ quan, tổ chức. Tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn lên tới hơn 1.770 tỷ đồng.

Tính cả số hóa đơn tham gia mua bán với Bảo, Thọ bị xác định đã bán trái phép hơn 9.600 hóa đơn khống, với tổng số tiền trước thuế hơn 1.929 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định Thọ thu lợi bất chính 10 tỷ đồng từ việc mua bán trái phép hơn 2.200 trong tổng số 9.600 hóa đơn khống. Trong đó, Thọ trả cho Bảo hơn 380 triệu đồng. Đối với hơn 7.390 hóa đơn còn lại, cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục làm rõ, xử lý trong giai đoạn 2.

Đưa 3,8 tỷ đồng để được cán bộ thuế tiếp tay

Đối với Trịnh Trác Nhiên, từ năm 2020 đến năm 2023, bị cáo sử dụng chứng minh nhân dân mượn của nhiều người hoặc mua trên mạng để đăng ký thành lập 51 công ty “ma”.

Sau đó, pháp nhân của các công ty này được sử dụng để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên cả nước.

Kết quả điều tra xác định Nhiên cùng đồng phạm đã xuất bán trái phép hơn 47.000 hóa đơn cho 431 công ty, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 4.180 tỷ đồng.

Để che giấu hoạt động phạm pháp, năm 2020, Nhiên thỏa thuận đưa hối lộ cho Nguyễn Thành Nghĩa, khi đó là công chức thuế Cơ sở 3, TPHCM, tổng cộng 3,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Nghĩa hướng dẫn Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 công ty “ma” trên địa bàn quận 3 cũ. Cựu cán bộ thuế còn không kiểm tra, không yêu cầu các công ty này giải trình về hoạt động xuất bán hóa đơn khống.

Nghĩa cũng hướng dẫn các công ty chỉ được xuất hóa đơn khống trong thời gian dưới một năm, sau đó ngừng sử dụng, thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh sang địa bàn khác và làm thủ tục ngừng hoạt động nhằm tránh bị phát hiện trên phần mềm quản lý của Cục Thuế.

Không dừng lại ở đó, khi vụ việc bị phát giác, từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, Nhiên tiếp tục đưa 3,9 tỷ đồng và 123.000 USD cho Nguyễn Minh Mãi, cùng 500 triệu đồng cho Vũ Đình Giang, nhờ tìm người đưa hối lộ để giúp mình không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, Mãi và Giang không đưa tiền cho bất kỳ ai mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Hành vi của hai người này đã được các cơ quan tố tụng xử lý trong một vụ án khác.