Ngày 23/7, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) công bố thông tin bất thường về việc nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an liên quan đến quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo văn bản công bố, ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Ông Lưu Bách Đạt sinh năm 1983. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Hóa chất Đức Giang, ông Lưu Bách Đạt là kỹ sư hóa, gia nhập CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang từ năm 2007 với vị trí kỹ sư, quản đốc phân xưởng bột giặt.

Ông Lưu Bách Đạt. Ảnh: DGC

Ông Đạt từng giữ nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị thành viên của Hóa chất Đức Giang như Giám đốc CTCP Hóa chất Phân bón Lào Cai, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Từ tháng 3/2022, ông Đạt giữ chức Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Đến tháng 3/2025, ông Đạt được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Ngoài ra, ông Đạt còn giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Đức Giang Nghi Sơn.

Sau khi ông Đào Hữu Huyền cùng con trai và nhiều lãnh đạo của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, ông Lưu Bách Đạt tiếp tục được giao thêm một số vị trí quản lý tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Ông Lưu Bách Đạt giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Ắc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028, có hiệu lực từ ngày 14/5.

Bên cạnh đó, ông Đạt còn được bầu làm Thành viên HĐQT CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 từ 13/5.

Biến động nhân sự tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt với vụ việc pháp lý nghiêm trọng.

Hồi tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cùng các đơn vị liên quan. Liên quan vụ việc, ông Đào Hữu Huyền cùng con trai là Đào Hữu Duy Anh và nhiều cá nhân khác đã bị khởi tố.

Ngày 23/7, cổ phiếu DGC giảm thêm 700 đồng xuống còn 37.950 đồng/cp.

Ngày 21/7, DGC công bố tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 13/8.

Về tình hình kinh doanh, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 2.416,2 tỷ đồng trong quý II/2026, giảm 16,55% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 440,8 tỷ đồng, giảm 50,5%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của tập đoàn đạt 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 870,8 tỷ đồng, giảm 49,6%.