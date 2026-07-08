Liên tiếp đối mặt sự cố

Là một trong những doanh nghiệp hóa chất có nền tảng tài chính vững và tăng trưởng ấn tượng trên sàn chứng khoán, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động.

Cú sốc lớn nhất đến từ vụ án được Bộ Công an khởi tố hồi tháng 3 liên quan đến các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định kế toán xảy ra tại Hóa chất Đức Giang cùng một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền, con trai là Đào Hữu Duy Anh cùng nhiều cá nhân khác đã bị khởi tố và bắt giam để phục vụ điều tra.

Biến cố pháp lý nhanh chóng kéo theo hàng loạt hệ lụy đối với doanh nghiệp. Ngày 26/5, cổ phiếu DGC bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá thời hạn quy định.

Đến ngày 2/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) tiếp tục đưa DGC vào diện cảnh báo từ ngày 9/7 vì doanh nghiệp chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm cổ phiếu DGC bị đưa vào diện cảnh báo. Trước đó, doanh nghiệp từng bị cảnh báo do báo cáo tài chính năm 2025 nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Theo giải trình của doanh nghiệp, ý kiến ngoại trừ chủ yếu phát sinh vì UHY được chỉ định thay thế PwC sau thời điểm kiểm kê hàng tồn kho cuối năm 2025 nên không trực tiếp chứng kiến quá trình kiểm kê khoản hàng tồn kho trị giá hơn 950 tỷ đồng.

Lễ động thổ khai thác quặng Apatit tại Lào Cai của Hóa chất Đức Giang cách đây hơn 5 năm. Ảnh: DGC

Các sự cố liên tiếp khiến DGC bị loại khỏi hàng loạt bộ chỉ số quan trọng như VN30, VN100, VNAllshare, VN50 Growth và VNMITECH, qua đó tạo thêm áp lực bán kỹ thuật từ các quỹ ETF và quỹ đầu tư mô phỏng chỉ số.

Diễn biến này phản ánh rõ qua thị giá cổ phiếu. Nếu cuối năm 2025, DGC còn giao dịch quanh vùng 93.000 đồng/cổ phiếu thì đến ngày 6/7 chỉ còn khoảng 46.250 đồng, mất gần một nửa giá trị. So với mức đỉnh khoảng 125.000 đồng thiết lập giữa năm 2024, cổ phiếu đã giảm hơn 60%.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh cũng chịu nhiều sức ép. Năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt hơn 11.262 tỷ đồng, tăng 14%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng khoảng 3%, lên 3.189 tỷ đồng.

Sang quý I/2026, bức tranh trở nên kém tích cực hơn khi doanh thu giảm 24% xuống còn 2.125 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế giảm gần một nửa so với cùng kỳ, chỉ đạt 430 tỷ đồng. Doanh nghiệp lý giải do giá lưu huỳnh tăng gấp ba lần cùng kỳ, trong khi điện, than cốc, amoniac đều tăng mạnh. Việc mỏ apatit trọng điểm tạm dừng khai thác cũng khiến DGC phải tăng mua quặng bên ngoài với chi phí cao hơn.

Nỗ lực gỡ "nút thắt" và triển vọng hồi phục

Sau biến động nhân sự, ông Đào Hữu Kha - em trai cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền - được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 8/5 cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngay sau khi tiếp quản, ban lãnh đạo mới đã tiến hành kiện toàn bộ máy quản trị tại nhiều công ty thành viên trong hệ sinh thái DGC nhằm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục niềm tin của cổ đông và thị trường.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng triển khai lộ trình xử lý các nguyên nhân khiến cổ phiếu bị cảnh báo. Đối với việc chậm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, DGC đã chốt danh sách cổ đông và dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 13/8.

Với ý kiến kiểm toán ngoại trừ, doanh nghiệp cho hay sẽ phối hợp cùng UHY thực hiện kiểm kê chi tiết hàng tồn kho tại thời điểm 30/6 và 31/12/2026, đồng thời bổ sung các thủ tục kiểm toán để đánh giá lại khoản mục này. Quá trình khắc phục dự kiến hoàn tất trong quý III/2026 hoặc sang quý I/2027.

Tuy nhiên, vấn đề liên quan vụ án vẫn phụ thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra. Điều này đồng nghĩa với khả năng DGC sớm được gỡ bỏ toàn bộ các diện cảnh báo và hạn chế giao dịch vẫn còn bỏ ngỏ.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của doanh nghiệp chưa hẳn đã mất. DGC vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực phốt pho vàng, axit photphoric và nhiều sản phẩm hóa chất công nghiệp, sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ khai thác quặng apatit đến chế biến sâu.

Đáng chú ý, hơn 70% doanh thu của doanh nghiệp đến từ xuất khẩu. DGC hiện chiếm khoảng 50% thị phần phốt pho vàng trong nước và khoảng 1/3 lượng phốt pho vàng xuất khẩu toàn cầu.

Yếu tố hỗ trợ đáng kể là giá phốt pho vàng đã tăng gần 30% trong quý II/2026. Một số dự báo cho rằng mặt hàng này còn tăng do nguồn cung quặng photphat toàn cầu bị thắt chặt, trong khi nhu cầu từ ngành pin xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, bán dẫn và trung tâm dữ liệu ngày càng lớn.

Với vị thế đầu ngành cùng lợi thế xuất khẩu, DGC vẫn được đánh giá có nền tảng để phục hồi khi các vấn đề pháp lý và quản trị dần được tháo gỡ. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, quá trình lấy lại niềm tin của nhà đầu tư không dễ dàng. Ngoài việc xử lý các tồn tại về kiểm toán, tổ chức đại hội cổ đông đúng kế hoạch và ổn định bộ máy quản trị, doanh nghiệp còn phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Chỉ khi những "nút thắt" này được giải quyết, cổ phiếu DGC mới có thêm cơ sở để thoát khỏi giai đoạn trầm lắng kéo dài suốt nhiều tháng qua.