B-2 Spirit B-2 Spirit được xem là máy bay ném bom chiến lược hiện đại nhất thế giới, nổi bật với khả năng tàng hình gần như tuyệt đối. Tải trọng bom: B-2 có thể mang khoảng 20 tấn vũ khí, bao gồm bom dẫn đường chính xác và bom hạt nhân. Tầm bay: Bay với tốc độ hơn 1.000 km/h, tầm bay khoảng 11.000km, có thể mở rộng lên hơn 18.000km khi được tiếp nhiên liệu trên không. Khả năng tàng hình: Thiết kế cánh bay cùng vật liệu hấp thụ sóng radar giúp B-2 gần như không bị các hệ thống phòng không hiện đại phát hiện. Vai trò chiến lược: B-2 được sử dụng trong các nhiệm vụ tấn công chính xác vào mục tiêu có phòng thủ dày đặc, đóng vai trò then chốt trong chiến lược “đòn đánh phủ đầu”. Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Ảnh: Flightglobal

Tu-160 Blackjack Tu-160 Blackjack là máy bay ném bom siêu thanh lớn nhất và nhanh nhất thế giới hiện nay. Tải trọng bom: Có thể mang tới 40 - 45 tấn vũ khí, bao gồm tên lửa hành trình, bom, tên lửa siêu thanh. Trong đó, tên lửa hành trình có các loại Kh-55SM, Kh-101 (thông thường) và Kh-102 (hạt nhân), với tầm bắn lên tới 4.500km; bom hạt nhân hoặc bom thông thường có điều khiển chính xác. Tầm bay: Tầm bay khoảng 12.000km, có thể mở rộng đáng kể khi tiếp nhiên liệu. Khả năng tàng hình: Không phải máy bay tàng hình, nhưng bù lại sử dụng tốc độ cao để giảm nguy cơ bị đánh chặn. Vai trò chiến lược: Tu-160 đóng vai trò răn đe hạt nhân chủ lực của Nga, với khả năng tấn công từ khoảng cách rất xa mà không cần xâm nhập sâu vào không phận đối phương. Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack. Ảnh: Flightglobal

B-52 Stratofortress B-52 Stratofortress là một trong những máy bay ném bom lâu đời nhất vẫn còn hoạt động, nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ khả năng mang tải trọng lớn. Tải trọng bom: Tải trọng tối đa khoảng 31 - 32 tấn, bao gồm bom thông thường, tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm và thậm chí vũ khí hạt nhân. Tầm bay: Khoảng 14.200km, với khả năng hoạt động dài ngày nhờ tiếp nhiên liệu trên không. Khả năng tàng hình: Không có khả năng tàng hình, dễ bị phát hiện hơn so với các máy bay hiện đại. Vai trò chiến lược: B-52 được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa, hỗ trợ hỏa lực và răn đe chiến lược nhờ khả năng mang nhiều loại vũ khí. Máy bay ném bom B-52 Stratofortress