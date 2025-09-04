Video: THX

Trong đoạn video do hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cung cấp, xuất hiện cuối buổi lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn sáng 3/9 là những máy bay quân sự hiện đại như máy bay cảnh báo sớm KJ-500A và chiến đấu cơ J-16, tiếp đó là các vận tải cơ cỡ lớn như Y-20 phiên bản A và B, sau cùng là các phi đội tiêm kích J-20 và máy bay ném bom H-6.

Các máy bay ném bom H-6 tham gia duyệt binh sáng 3/9. Ảnh: THX

Quá trình phát triển

Trang National Interest cho biết, việc phát triển dòng máy bay H-6 không bắt nguồn từ Trung Quốc. Thay vào đó, máy bay ném bom 2 động cơ này là khí tài được sản xuất theo giấy phép từ mẫu Tupolev Tu-16 của Liên Xô trong thập niên 1950. Vào năm 1959, một đội kỹ sư Liên Xô đã tới Trung Quốc để hỗ trợ nền quốc phòng của Bắc Kinh chế tạo những chiếc máy bay ném bom đầu tiên.

Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) khi đó đã lựa chọn 2 nhà máy chế tạo máy bay đặt tại Cáp Nhĩ Tân và Tây An để bắt đầu quy trình thiết kế. Đến tháng 12/1968, máy bay ném bom H-6 nội địa đầu tiên của Trung Quốc đã có chuyến bay thử nghiệm và việc sản xuất đại trà bắt đầu vào năm 1969.

Video: CCTV 7

Tuy nhiên, các biến động xảy ra ở Trung Quốc trong nhiều năm sau đó khiến quá trình sản xuất H-6 bị đình trệ. Theo National Interest, đến thập niên 1990, việc tái sản xuất loại khí tài quân sự trên ở “quốc gia tỷ dân” mới tiếp tục.

Thông số kỹ thuật

H-6 dài 34,8m; chiều rộng sải cánh là 34,2m và cao 9,85m. Trọng lượng cất cánh thông thường và tối đa của máy bay này lần lượt là 72 tấn và 75,8 tấn, trong đó lượng vũ khí và bom tối đa mà máy bay có thể mang theo là 9 tấn.

Máy bay ném bom H-6. Ảnh: Baike Baidu

Ở những phiên bản đầu của H-6, máy bay được trang bị 2 động cơ Soloviev D-30KP-2 với lực đẩy đạt 118.000 Kilo Newton/chiếc. Về sau, các kỹ sư Trung Quốc đã thay thế động cơ trên bằng những động cơ nội địa. Theo trang WarHistory, tốc độ hành trình và tối đa của H-6 khi bay lần lượt là 786 km/h và 1.014 km/h, với trần bay tối đa là 13.100m. Khi nạp đủ 33 tấn nhiên liệu, tầm hoạt động xa nhất của H-6 lên tới 6.000 km.

Về vũ khí, H-6 được trang bị 7 khẩu pháo NR-23, sử dụng cỡ đạn 23mm; các tên lửa không đối đất, không đối hải và nhiều loại bom tùy theo nhiệm vụ của kíp lái.

Một chiếc H-6 trong bảo tàng. Ảnh: CCTV 7

Lịch sử tác chiến

Trang National Interest cho hay, ít nhất 4 chiếc H-6 từng được xuất khẩu sang Iraq vào năm 1987 và được lực lượng Baghdad sử dụng trong cuộc xung đột với Iran (1980-1988). Quân đội Iran trước khi kết thúc xung đột từng tuyên bố sử dụng tiêm kích F-14 bắn rơi một chiếc H-6D.

Cũng theo trang này, 3 chiếc H-6 còn lại của quân đội Iraq đã bị phá hủy trong cuộc không kích do Mỹ thực hiện nhằm vào Căn cứ không quân Al-Taqaddum trong cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991.

Ngoài Iraq, Ai Cập cũng là quốc gia khác từng sở hữu một số máy bay ném bom H-6. Tuy nhiên, chính quyền Cairo vào đầu thập niên 2000 đã loại biên các khí tài trên.