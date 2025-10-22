Theo trang tin Babel, một cựu doanh nhân hiện là thành viên của quân đội Ukraine, có mật danh Horynych đã đưa ra ý tưởng chuyển đổi các máy bay hạng nhẹ thành máy bay ném bom vào năm 2023.

Nhóm của ông Horynych thuộc Trung đoàn 14 của Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine đã thực hiện thành công 78/102 nhiệm vụ. Trong đó, dàn máy bay ném bom không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy và kho vũ khí cũng như gây gián đoạn cho ngành công nghiệp dầu khí của Nga.

Máy bay ném bom hạng nhẹ không người lái của Ukraine được trang bị bom OFAB-100-120 và đạn pháo 120mm. Ảnh: Babel

Trước khi cất cánh, máy bay được trang bị một quả bom nổ mạnh OFAB-100-120, 2 quả đạn pháo 120mm và một quả đạn nhiệt áp.

Ban đầu, máy bay ném bom không người lái thả bom và đạn pháo, sau đó lao thẳng vào mục tiêu và kích nổ đạn nhiệt áp, đốt cháy các tòa nhà, đồng thời phá hủy những hệ thống bí mật được trang bị trên máy bay.

Ảnh: Babel

Quá trình phát triển

Vào năm 2024, máy bay hạng nhẹ Skyranger Ninja 912S và Aeroprakt A-22 được phát hiện bay phía trên bầu trời Nga, tấn công nhiều mục tiêu khác nhau bao gồm cơ sở Alabuga, nơi lắp ráp máy bay không người lái (UAV) Shahed.

Theo các chuyên gia, một bình nhiên liệu và pin bổ sung được lắp trong khoang lái thay cho ghế phi công để cung cấp năng lượng cho hệ thống dẫn đường và liên lạc cho máy bay.

Nhóm kỹ sư và phi công Ukraine cần đảm bảo máy bay có thể cất cánh, bay qua các vùng gây nhiễu tín hiệu vệ tinh, né tránh được các hệ thống phòng không của đối phương và tấn công mục tiêu với tọa độ chính xác đến từng mét, sau đó tự động quay trở lại và hạ cánh hoặc đâm vào mục tiêu để phát nổ.

Quá trình chuẩn bị trước khi máy bay ném bom hạng nhẹ làm nhiệm vụ. Ảnh: Babel

Trong quá trình phát triển, vấn đề chính phía Ukraine gặp phải là hoạt động liên lạc giữa máy bay và trung tâm điều khiển.

Tuy nhiên, hệ thống lái tự động của nhóm ông Horynych có thể thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi không có liên lạc giữa máy bay và trung tâm điều khiển, bằng cách sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính. Song, hệ thống dẫn đường quán tính cũng không tránh khỏi việc mắc lỗi và máy bay bị chệch hướng.

Do đó, việc liên lạc với máy bay là cần thiết để hệ thống lái tự động nhận được tọa độ chính xác và trở lại đúng đường bay. Sau đó, các máy bay ném bom còn được đề xuất trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh. Ngoài ra, các kỹ sư trong nhóm của ông Horynych còn gia cố cấu trúc hỗ trợ cho máy bay và hoàn thiện phần mềm.

Các máy bay hạng nhẹ biến đổi thành máy bay ném bom được đưa đến sân bay dưới dạng tháo rời và lắp ráp lại gần sân bay. Chúng được tiếp liệu, đưa ra đường băng và lắp kíp nổ. Hoa tiêu từ trạm chỉ huy di động sẽ tải nhiệm vụ xuống hệ thống lái tự động của máy bay thông qua modem vô tuyến.

Máy bay ném bom không người lái của Ukraine tấn công một cơ sở ở Nga hồi năm 2024. Video: Militarnyi

Nhiệm vụ

Vào đêm ngày 5 – 6/10, máy bay ném bom không người lái của nhóm ông Horynych đã thực hiện nhiệm vụ. Đường bay của máy bay là qua Dzerzhinsk, thành phố công nghiệp vệ tinh ở tỉnh Nizhny Novgorod của Nga.

Cụ thể, máy bay ném bom đã bay vào từ phía đông, và bay qua trung tâm thành phố đến rìa phía tây. Mục tiêu là nhà máy Yakov Sverdlov thuộc tập đoàn Rostec. Gần 5.000 công nhân tại nhà máy này sản xuất thuốc nổ và nạp chúng vào bom hàng không nổ mạnh (HAB) cho lực lượng không quân Nga hoạt động ở tiền tuyến.

Khi máy bay ném bom của Ukraine tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách được tính sẵn, bộ điều khiển máy bay đã ra lệnh thả bom. 2 quả đạn pháo 120mm và vũ khí chính là bom phân mảnh nổ mạnh OFAB-100-120 được thả từ giá treo dưới thân máy bay. Sau đó, máy bay thực hiện bay vòng phía trên trước khi bổ nhào xuống mục tiêu theo chế độ cảm tử.

Được biết, chiếc máy bay đã di chuyển gần 1.000km để tiếp cận mục tiêu, đồng thời vượt qua khu vực tiền tuyến và hệ thống phòng không của Nga.

Cận cảnh vũ khí trang bị trên máy bay ném bom hạng nhẹ không người lái của Ukraine. Ảnh: Babel

Sau khi chạm đất, động cơ của máy bay ném bom ngừng hoạt động. Bộ đếm thời gian tự hủy bắt đầu đếm ngược. Trong 5 phút, đạn nhiệt áp phát nổ để phá hủy toàn bộ vũ khí bí mật mà máy bay mang theo.

Đây chỉ là máy bay ném bom đầu tiên từ một phi đội nhỏ. Máy bay ném bom thứ 2 của Ukraine cũng được cử theo sau khoảng 10 phút.

Ngày hôm sau, khi chắc chắn rằng cả 2 máy bay trên đều đã đến được mục tiêu, nhóm "tấn công sâu" của Ukraine còn phóng thêm 7 máy bay ném bom từ một sân bay khác.