Ngọn lửa đã lan rộng khắp căn cứ Fairford ở Gloucestershire, Anh và các video cho thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên trên ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Hãng RT dẫn tin từ Sở cứu hỏa và cứu hộ Gloucestershire cho hay các đội cứu hỏa đã được gọi đến căn cứ Fairford ngay sau nửa đêm 26/4. Nhà chức trách Anh thông báo: "Vụ cháy liên quan đến một kho công nghiệp. Ngọn lửa hiện đã được khống chế và không có thương vong".

Hỏa hoạn tại căn cứ không quân Anh. Video: X/RT

Căn cứ Fairford là nơi đóng quân của các máy bay ném bom B52 và B1 của Không quân Mỹ, đồng thời giữ vai trò là trung tâm hoạt động quan trọng của Washington ở châu Âu. Đây là một trong 2 sân bay ở châu Âu được thiết kế cho máy bay ném bom hạng nặng và thường xuyên hỗ trợ các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm máy bay ném bom Mỹ.

Hàng trăm người biểu tình phản chiến đã tập trung bên ngoài căn cứ hôm 25/4, yêu cầu Anh đóng cửa các cơ sở quân sự được sử dụng trong chiến dịch quân sự chống Iran.

Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố đám cháy trên là tai nạn, bùng phát sau khi dây điện bị bắt lửa trong một tòa nhà cũ là nhà kho của căn cứ.

Tuy nhiên, tuần trước một vụ tấn công có chủ đích vào máy bay quân sự của Mỹ đã xảy ra ở nước láng giềng Ireland. Một nam giới đã bị bắt sau khi đột nhập vào sân bay Shannon ở Ireland và dùng rìu làm hư hại một máy bay vận tải C-130 Hercules của Không quân Mỹ. Theo cơ quan thực thi pháp luật địa phương, người này đã bị bắt và buộc tội phá hoại tài sản. Hiện chưa rõ động cơ của hành động này.