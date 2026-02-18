Lời chúc mừng thọ cho người 70 tuổi

- Kính chúc ông/bà bước sang tuổi 70 sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn, mỗi ngày đều tràn ngập những niềm vui giản dị, ấm áp bên con cháu và gia đình.

- Nhân dấu mốc đáng trân trọng của cuộc đời, con kính mong ông/bà luôn an yên, thư thái, sống vui, sống khỏe để tận hưởng trọn vẹn thành quả của cả một đời vun đắp và cống hiến.

- Chúc ông/bà luôn giữ trọn nụ cười hiền hậu, trái tim nhân hậu và nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa yêu thương đến mọi thành viên trong gia đình.

- Mong rằng những năm tháng phía trước của ông/bà sẽ luôn nhẹ nhàng, mạnh khỏe, đủ đầy tình yêu thương và không vướng bận ưu phiền.

- Con cháu kính chúc ông/bà tuổi 70 bình an, mạnh khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, là nguồn cảm hứng và niềm tự hào của đại gia đình.