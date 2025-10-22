Từ khoảng năm 2015, Chen Zhi giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Prince (Prince Group), một tập đoàn Campuchia hoạt động trong các lĩnh vực hợp pháp như phát triển bất động sản, ngân hàng và dịch vụ tiêu dùng, với mạng lưới trải rộng tại hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, bản cáo trạng tiết lộ rằng, Chen và các giám đốc cấp cao đã âm thầm biến Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Dưới sự chỉ đạo của Chen, lợi nhuận khổng lồ được thu về bằng cách vận hành các khu trại lao động cưỡng bức ở Campuchia, chuyên thực hiện các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử và nhiều hình thức gian lận khác. Số tiền phi pháp này sau đó được rửa qua mạng lưới doanh nghiệp hợp pháp giả tạo, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các nạn nhân ở Mỹ và trên toàn thế giới.

"Ông trùm lừa đảo" Campuchia Chen Zhi

Là người sáng lập và chủ tịch của Prince Group, Chen Zhi xây dựng vỏ bọc với các đơn vị kinh doanh chủ chốt bao gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group. Các đơn vị này tuyên bố hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, tài chính, du lịch, logistics và công nghệ.

Tuy nhiên, lợi nhuận khổng lồ nhất của Prince Group lại đến từ các hoạt động bất hợp pháp và gian lận, được điều phối bởi Chen và một mạng lưới thân tín gồm các giám đốc điều hành cấp cao (được gọi là Đồng phạm số 1 đến số 7 trong bản cáo trạng). Vào mùa hè năm 2022, Đồng phạm số 2 thậm chí đã khoe rằng vào năm 2018, Prince Group từng kiếm được hơn 30 triệu USD mỗi ngày từ các hoạt động lừa đảo “mổ lợn” (pig butchering) và các hành vi phi pháp khác.

Mỗi tòa nhà, mỗi tầng trong các trại lao động phụ trách một loại hình lừa đảo

Prince Group đã vươn lên chiếm lĩnh đế chế lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Hàng nghìn lao động di cư bị buôn bán và ép buộc làm việc trong các khu trại dưới sự đe dọa bạo lực.

Các khu trại này được mô tả là những khu ký túc xá rộng lớn, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, hoạt động như những trại lao động cưỡng bức đầy bạo lực. Theo chỉ đạo của Chen, Prince Group đã xây dựng và vận hành ít nhất 10 khu trại lừa đảo trên khắp Campuchia, bao gồm: Khu phức hợp liên kết với khách sạn và sòng bạc Jinbei ở Sihanoukville (“Jinbei Compound”); Khu phức hợp tại Chrey Thom (“Golden Fortune Science and Technology Park” hay “Jinyun Compound”); Khu phức hợp tại tỉnh Kampong Speu (“Mango Park” hay “Jinhong Park”).

Cáo trạng nêu rõ, Chen Zhi không chỉ giám sát mà còn trực tiếp tham gia quản lý các khu trại lừa đảo và lưu giữ hồ sơ liên quan đến từng khu, làm lộ rõ bản chất tội phạm của Prince Group. Các hồ sơ nội bộ này ghi lại lợi nhuận thu được từ các vụ lừa đảo, trong đó ghi rõ từ khóa “sha zhu” (“mổ lợn” hay "pig butchering").

Đáng chú ý, một sổ kế toán do Chen lưu giữ đã theo dõi chi tiết các loại hình gian lận khác nhau được thực hiện từ khu Jinhong Park của Prince Group, thậm chí còn xác định rõ tòa nhà và tầng nào trong khu đó chịu trách nhiệm cho từng loại gian lận. Các loại hình gian lận được liệt kê cho thấy chiến lược nhắm mục tiêu đa dạng, bao gồm: “Vietnamese order fraud” (Lừa đảo đơn hàng ở Việt Nam); “Russian order fraud” (Lừa đảo đơn hàng ở Nga); “European and American jingliao” (Trò chuyện theo kịch bản nhắm vào châu Âu và Mỹ); Các hình thức “jingliao” khác nhắm vào đối tượng “Vietnamese”, “Chinese” và “Taiwanese”; “Chinese brush order” (Gian lận trong mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc).

Mỗi tầng tại mỗi tòa nhà trong Jinhong Park phụ trách một loại hình lừa đảo khác nhau. Nguồn: Tòa án quận Đông New York

Chen và các đồng phạm đã thiết kế các khu trại nhằm tối đa hóa lợi nhuận và đích thân đảm bảo cơ sở hạ tầng có thể tiếp cận càng nhiều nạn nhân càng tốt. Khoảng năm 2018, Đồng phạm số 1 đã tham gia mua hàng triệu số điện thoại di động và mật khẩu tài khoản từ một chợ trực tuyến phi pháp. Bản thân Chen còn lưu giữ các tài liệu mô tả và minh họa về “phone farms” - các trung tâm gọi điện tự động.

Các tài liệu này mô tả việc hoàn thành hai cơ sở riêng biệt, mỗi cơ sở được trang bị 1.250 điện thoại di động để điều khiển 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến. Tài liệu nội bộ cũng hướng dẫn cụ thể cách đăng ký hàng loạt tài khoản mạng xã hội, chỉ dẫn nên chọn ảnh đại diện của những phụ nữ “không quá xinh đẹp” để tài khoản trông có vẻ thật hơn, nhằm xây dựng mối quan hệ và lừa đảo nạn nhân.

Bản cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York đã phơi bày một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, làm rõ mối liên hệ giữa vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp, hoạt động lao động cưỡng bức bạo lực và các kế hoạch lừa đảo công nghệ cao nhắm vào hàng tỷ USD trên toàn cầu.

Các bằng chứng này không chỉ vạch trần tội ác của Chen Zhi và Prince Group mà còn khẳng định sự nguy hiểm của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang tìm cách khai thác và gây hại cho nạn nhân, bao gồm cả những mục tiêu cụ thể tại Việt Nam.

Thiệt hại do lừa đảo đối với người dân Việt Nam không được nêu trong cáo trạng. Dù vậy, Báo cáo tổng kết An ninh mạng năm 2024 vừa được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho thấy lừa đảo trực tuyến tiếp tục hoành hành, gây những hậu quả nặng nề với hàng trăm nghìn người dân Việt Nam trong năm 2024.

Căn cứ trên khảo sát online với gần 60.000 người do Ban Công nghệ của Hiệp hội triển khai từ ngày 28/11 đến ngày 14/12, cứ 220 người dùng thì có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, tỷ lệ là 0,45%. Tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng.