Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố cáo trạng đối với công dân Campuchia Chen Zhi, hay Vincent, 37 tuổi, người sáng lập và chủ tịch của Tập đoàn Prince Holding Group, tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

Zhi bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền vì đã chỉ đạo Prince Group điều hành các khu trại lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp đất nước.

Trong một hành động song song, DOJ đã đệ trình một đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với 127.271 Bitcoin, đánh dấu vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, cùng với Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung & Phát triển Anh (FCDO), đã trừng phạt 146 mục tiêu liên kết với Prince Group. Mạng lưới Thực thi Tội phạm tài chính (FinCEN) đã hoàn tất lệnh theo Mục 311 đối với Huione Group, cắt đứt tổ chức này - và bất kỳ ngân hàng trung gian nào - khỏi hệ thống đồng USD.

Đế chế tội phạm mạng xuyên quốc gia

Đơn khiếu nại của DOJ phác thảo cách Prince Group - dưới vỏ bọc của một tập đoàn bất động sản và đầu tư - đã phát triển thành thứ mà các công tố viên mô tả là “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Hoạt động từ hơn 10 khu trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, mạng lưới này đã buôn bán và giam cầm người lao động, buộc họ phải thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư "mổ lợn" (pig-butchering) nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới.

Đồ họa OFAC cho thấy phạm vi toàn cầu của các tài sản thuộc Prince Group được sử dụng để rửa tiền thu được từ gian lận tiền mã hóa.

Đến năm 2018, Prince Group đã kiếm được hơn 30 triệu USD mỗi ngày từ các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và các hoạt động tội phạm liên quan. Mỗi trung tâm gọi điện, thường được ngụy trang thành một công ty công nghệ hoặc công ty tài chính, tạo ra hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD hàng năm.

Đơn khiếu nại mô tả các khu trại được bao quanh bởi tường, lính canh và dây thép gai - nơi những người lao động không đạt KPI sẽ bị đánh đập hoặc bị sốc điện.

Theo TRM, một mạng lưới rửa tiền chằng chịt kết nối với đường dây lừa đảo 'mổ lợn' có trụ sở tại Đông Nam Á.

Cơ sở hạ tầng của tổ chức này vượt ra ngoài biên giới Campuchia. Prince Group lồng ghép tinh vi các hoạt động của mình vào các dự án bất động sản và các công ty vỏ bọc trên khắp Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Palau, Quần đảo Cayman, Quần đảo Virgin thuộc Anh và thậm chí cả Mỹ, tạo ra một mạng lưới các đường ống rửa tiền được thiết kế để che giấu nguồn gốc của lợi nhuận gian lận.

Vụ tịch thu kỷ lục

Số Bitcoin bị tịch thu - 127.271 BTC - nằm trong 25 ví tiền điện tử không lưu trữ do Chen và các cộng sự hàng đầu của hắn kiểm soát. Theo đơn khiếu nại, Chen đã đích thân nắm giữ các cụm từ seed phrase (chuỗi khôi phục) cho một số ví, mà sau đó các điều tra viên đã thu hồi.

Theo phân tích của TRM – đơn vị tham gia hỗ trợ phá án, các quỹ này có thể được truy ngược thông qua phân tích trên chuỗi (on-chain analysis) đến một giao dịch vào tháng 12/2020 - Lubian Hack. Đơn khiếu nại gợi ý đó có thể không phải là một vụ xâm nhập từ bên ngoài mà là một vụ trộm nội bộ trong mạng lưới rửa tiền của Prince Group.

Sau nhiều năm không hoạt động, các ví tương tự đã hoạt động trở lại vào tháng 6 và tháng 7/2024, tương ứng với các hoạt động tịch thu của DOJ. Đơn khiếu nại xác nhận các quỹ này hiện đang nằm dưới quyền giám sát của chính phủ Mỹ, đại diện cho vụ thu hồi tài sản tiền điện tử đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử.

TRM cho biết 127.721 Bitcoin bị tịch thu nằm trong 25 ví tiền điện tử không lưu trữ do Chen và các cộng sự hàng đầu của hắn kiểm soát.

Theo TRM, phần lớn số tiền từ các địa chỉ chuỗi khối được liệt kê trong bản cáo trạng chống lại Chen Zhi hợp nhất thành một cụm duy nhất nắm giữ khoảng 14,13 tỷ USD bằng Bitcoin, với số tiền còn lại được định tuyến qua các bước trung gian đến các ví không lưu trữ khác và các sàn giao dịch toàn cầu trước khi kết nối lại với cùng một cụm. Số Bitcoin - 127.271 đồng trị giá khoảng 15 tỷ USD - đã không hoạt động phần lớn kể từ tháng 12/2020.

Cách thức các doanh nghiệp thuộc mạng lưới lừa đảo của Chen Zhi rửa hàng tỷ USD thông qua cấu trúc tiền điện tử và công ty vỏ bọc cũng được công bố.

"Trùm lừa đảo" Chen Zhi là người duy nhất nhận giải "Doanh nhân của năm" của Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế (IBA) năm 2021. Ảnh: Prince Group

Giữa năm 2021 và 2022, Mạng lưới Brooklyn đã chuyển hơn 18 triệu USD từ các nạn nhân Mỹ trở lại tài khoản Prince Group ở Campuchia. Chen giám sát các đơn vị chuyên nghiệp: thu thập lợi nhuận gian lận bằng Bitcoin và stablecoin (USDT, USDC), chuyển đổi chúng sang tiền pháp định, rồi sau đó mua lại tiền điện tử "sạch" để tái chế thông qua các công ty bình phong và các dự án cờ bạc hoặc doanh nghiệp khai thác.

Cá nhân Chen đã thảo luận về các hoạt động “rửa BTC” và phối hợp với các sàn giao dịch ngầm. DOJ đã truy nguyên phần lớn lợi nhuận bất hợp pháp của nhóm đến 25 ví không lưu trữ này - cốt lõi của vụ tịch thu kỷ lục.

Hệ thống tham nhũng có tổ chức

Các tài liệu chính phủ được giải mật đã phơi bày một hệ thống tham nhũng có tổ chức cho phép Prince Group hoạt động công khai. Theo đơn khiếu nại, Chen Zhi và các đồng phạm đã sử dụng ảnh hưởng chính trị để che chắn các khu trại lừa đảo của họ khỏi sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật.

Các điều tra viên cáo buộc những quan chức này đã cung cấp cảnh báo về các cuộc đột kích sắp xảy ra và đề nghị “bảo vệ” để đổi lấy tiền bạc và ưu đãi. Đơn khiếu nại kể lại các cuộc trao đổi trong đó các giám đốc điều hành của Prince khoe khoang về việc có các liên lạc có thể “giúp các cộng sự thoát khỏi rắc rối”.

Sổ cái được các điều tra viên thu hồi cho thấy chiều sâu và độ chính xác của mạng lưới hối lộ này. Năm 2019, một trong những cộng sự của Chen đã mua một chiếc du thuyền trị giá hơn 3 triệu USD cho một quan chức cấp cao, trong khi bản thân Chen sau đó đã mua đồng hồ xa xỉ trị giá hàng triệu USD cho một quan chức khác, người đã sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp Chen có được một hộ chiếu ngoại giao.

Những giao dịch này không phải là những cử chỉ ngẫu nhiên mà là những khoản đầu tư có chủ đích vào sự bảo vệ chính trị - các chi phí hoạt động đảm bảo rằng các khu trại lừa đảo của Prince Group có thể tiếp tục hoạt động “công khai”, như đơn khiếu nại của DOJ mô tả.

Theo TRM, ý nghĩa của vụ án này không chỉ nằm ở những con số mà còn ở tiền lệ mà nó tạo ra. Mỹ, Vương quốc Anh và các đối tác toàn cầu đã vượt qua hiệu quả các hệ thống bị Prince Group thao túng. Các tài sản từng được bảo vệ bởi các quan chức tham nhũng và được rửa trên chuỗi (on-chain) hiện đang nằm dưới quyền giám sát của liên bang.

Đây không chỉ là một vụ tịch thu kỷ lục mà còn là một nghiên cứu điển hình về cách tài sản kỹ thuật số, tham nhũng nhà nước và lao động cưỡng bức giao thoa để hình thành một loại hình mối đe dọa xuyên quốc gia mới, cũng như cách mà những dấu vết kỹ thuật số có thể vạch trần ngay cả những mạng lưới được bảo vệ nhất ra trước công lý.

Thông qua các nền tảng như Beacon Network - chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực giữa các cơ quan - và các sáng kiến cộng đồng như Chainabuse, TRM Labs cung cấp dữ liệu và phân tích giúp các điều tra viên kết nối bằng chứng kỹ thuật số với các tác nhân trong thế giới thực.

Công ty hợp tác với các nhóm như Operation Shamrock và các lực lượng đặc nhiệm đa cơ quan trên khắp thế giới, trang bị công cụ cho các điều tra viên để khám phá các luồng bất hợp pháp, phá hủy cơ sở hạ tầng tội phạm có tổ chức và bảo vệ nạn nhân.

Vụ án Prince nhấn mạnh lý do tại sao loại hình hợp tác xuyên biên giới này là thiết yếu và cách các quan hệ đối tác và công nghệ phù hợp có thể giúp theo dõi tiền ở bất cứ nơi nào nó di chuyển.

(Theo TRM Labs)