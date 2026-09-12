Ngày 10/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng gạt bỏ các quan ngại về việc trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi hàng loạt nhà nghiên cứu hàng đầu tại hai phòng thí nghiệm AI tiên phong là OpenAI và Anthropic đồng loạt công khai cảnh báo về tốc độ phát triển mất kiểm soát của công nghệ này.

Khi được các phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có lo ngại AI sẽ dẫn đến sự diệt vong của con người hay không, ông Donald Trump thẳng thắn trả lời: "Không, tôi không hề có lo ngại đó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump không tin rằng AI sẽ khiến nhân loại diệt vong. Ảnh: EPA

Thay vào đó, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh nguy cơ địa chính trị: "Tôi chỉ lo rằng nếu không giành chiến thắng trong cuộc đua AI, nước Mỹ sẽ rơi vào tình thế vô cùng bất lợi. Hiện tại, chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc một khoảng cách khá an toàn, tôi ước tính khoảng một năm và đó là một khoảng cách rất đáng kể".

Cuộc cạnh tranh vị thế thống trị AI giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra căng thẳng trong bối cảnh các mô hình AI của Trung Quốc ngày càng nâng cấp độ tinh vi và mở rộng độ phủ trên toàn cầu.

Làn sóng cảnh báo gia tăng từ giới nghiên cứu

Phát biểu của Tổng thống Donald Trump đi ngược lại mối lo ngại sâu sắc từ nội bộ các công ty AI hàng đầu. Hôm 8/9, nhà nghiên cứu Jacob Coxon tuyên bố rời khỏi Anthropic vì lo ngại công ty này cùng đối thủ OpenAI đang "đánh cược với mạng sống con người". Ông cho biết nhiều kỹ sư xây dựng hệ thống tin rằng AI có nguy cơ "hủy diệt tất cả chúng ta vào cuối thập kỷ này". Quan điểm sau đó được nhiều nhân viên khác trong ngành đồng tình.

Tâm điểm của các lo ngại về an toàn AI xoay quanh kỹ thuật tự cải thiện đệ quy (Recursive Self-Improvement - RSI), cơ chế cho phép các mô hình tự nâng cấp năng lực của chính mình mà không cần con người can thiệp.

"Thật khó để nói hết mức độ nguy hiểm khi chúng ta lao nhanh về phía RSI", Jasmine Wang, nhà nghiên cứu về căn chỉnh an toàn AI tại OpenAI, cảnh báo. Trước đó, nhà khoa học trưởng của OpenAI Jakub Pachocki cũng bày tỏ nhận định rằng tốc độ phát triển hiện tại hoàn toàn có thể kích hoạt cơ chế tự cải thiện đệ quy: "Tôi lo ngại rằng chưa một ai sẵn sàng đón nhận những hệ quả từ sự trỗi dậy vũ bão của trí tuệ máy móc".

Quan điểm của Tổng thống Trump cũng đặt ra những tranh luận tại Washington, nơi các nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang tìm cách siết chặt quản lý.

Hồi tháng 7, hai hạ nghị sĩ Jay Obernolte (Đảng Cộng hòa) và Lori Trahan (Đảng Dân chủ) đã công bố kế hoạch đệ trình dự luật FRONTIER Act nhằm thiết lập khung pháp lý kiểm soát việc triển khai các mô hình AI tiên tiến. "Các nhà nghiên cứu an toàn đang từ chức, các mô hình AI mạnh mẽ đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của phòng thí nghiệm nhưng các công ty vẫn cứ lao về phía trước. Đã đến lúc Quốc hội phải vào cuộc", bà Trahan tuyên bố trên mạng xã hội X.

Đầu tháng 9 này, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Hạ nghị sĩ Greg Casar cũng giới thiệu dự luật Ban Artificial Superintelligence Act, đề xuất tạm dừng việc phát triển các hệ thống siêu trí tuệ nhân tạo (ASI) cho đến khi chính phủ liên bang ban hành các quy định an toàn hoàn chỉnh.

(Theo CNBC)