XEM CLIP: (Nguồn: Công an cung cấp)

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 29/8 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tuy An Bắc.

Khoảng 21h05 cùng ngày, anh V. (26 tuổi, trú tại xã Tuy An Bắc) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A.

Khi đến khu vực thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, xe của anh V. đã tông vào đuôi xe tải do Nguyễn Trình Anh (37 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến anh V. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do anh V. điều khiển xe máy thiếu quan sát, trong khi tài xế Trình Anh dừng, đỗ xe tải tại khu vực cấm. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.