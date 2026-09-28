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Thị trường bán lẻ giữ nhịp tăng trưởng

Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.947,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường bán lẻ duy trì đà tăng trưởng nhờ sự cải thiện sức mua trong nước, chính sách kích cầu tiêu dùng, quá trình hiện đại hóa hệ thống phân phối, minh bạch hoá môi trường cạnh tranh thông qua hàng loạt công tác kiểm soát hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa, thương mại điện tử và nghĩa vụ thuế…

Bên cạnh đó, phần lớn doanh nghiệp bán lẻ đánh giá rủi ro lạm phát, chi phí đầu vào/vận hàng tăng, áp lực chuỗi cung ứng, logistics và phân phối vẫn là những thách thức hàng đầu. Bài toán kiểm soát chi phí để bảo toàn biên lợi nhuận càng trở nên quan trọng trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn nhạy cảm về giá.

Để duy trì nhịp tăng trưởng trong bối cảnh dư địa mở rộng không đồng đều giữa các phân khúc và địa bàn, các doanh nghiệp bán lẻ đang điều chỉnh lại chiến lược phát triển mạng lưới theo hướng chọn lọc hơn.

Nhóm bán lẻ bách hóa không chỉ tăng tốc mở rộng các “cứ điểm” ở những địa bàn mới ngoài phạm vi mạng lưới hiện hữu mà còn tiến vào các tỉnh, thành phố ngoài các đô thị trung tâm và khu vực nông thôn. Theo đó, chi phí logistics, phân phối và vận hành cũng tăng theo, đòi hỏi các doanh nghiệp phải mở rộng có chọn lọc, đảm bảo hiệu quả chung của toàn mạng lưới.

Nhóm bán lẻ điện máy, thiết bị số chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu với độ phủ tại các đô thị lớn tương đối cao, trong khi chi phí duy trì mạng lưới lớn khiến việc tiếp tục mở rộng theo số lượng khó tạo ra hiệu quả tương ứng. Do đó, doanh nghiệp có xu hướng chuyển trọng tâm tăng trưởng bằng số lượng điểm bán sang năng suất điểm bán. Những điểm bán có hiệu suất thấp có thể được thu hẹp hoặc tái cấu trúc để phân bổ lại nguồn lực.

Truyền thông bán lẻ: Mở rộng độ phủ và cân bằng cấu trúc nội dung

Theo kết quả Media Coding của Vietnam Report, độ đa dạng thông tin truyền thông của doanh nghiệp đã cải thiện trong giai đoạn 8/2025-7/2026. Tỷ lệ doanh nghiệp được đánh giá “hiệu quả” về mức độ đa dạng truyền thông (xuất hiện ở ít nhất 10/24 nhóm chủ đề) tăng lên 43,5%, trong đó “hiệu quả vượt trội” (bao phủ từ 15/24 nhóm chủ đề trở lên) tăng lên 26,1%.

Sự thay đổi này không chỉ do ngày càng nhiều doanh nghiệp bắt đầu mở rộng phạm vi xuất hiện trên truyền thông, mà còn bởi một bộ phận doanh nghiệp đã có độ phủ đủ rộng để hiện diện trên nhiều câu chuyện khác nhau của ngành.

Tuy độ phủ truyền thông được mở rộng nhưng cấu trúc nội dung lại chưa cân bằng. Nhóm chủ đề Sản phẩm/ Dịch vụ chiếm 24,3% trong top 5, cao hơn đáng kể các chủ đề còn lại, phản ánh khả năng tạo ra lượng thông tin lớn và đều đặn.

Trong khi đó, tần suất của nhóm chủ đề Xã hội/ CSR/ Tài trợ liên tục tăng trong ba năm qua, cho thấy trách nhiệm xã hội có xu hướng trở thành một lớp nội dung ổn định trong hoạt động truyền thông.

Chiến lược truyền thông của doanh nghiệp cũng dịch chuyển từ việc duy trì hiện diện trên các kênh truyền thống sang xây dựng nội dung sáng tạo trên các nền tảng số mới trong bối cảnh người dùng ngày càng tiêu thụ nội dung nhanh. Bài toán truyền thông giờ đây không chỉ ở việc xuất hiện nhiều hơn, mà còn ở khả năng xây dựng nội dung, thúc đẩy tương tác và gia tăng giá trị thương hiệu.

Trí tuệ nhân tạo dịch chuyển điểm bắt đầu của hành trình mua sắm

Bức tranh thị trường bán lẻ không thể tách rời sự dịch chuyển về mặt nhân khẩu học, với thế hệ Y (Gen Y) và thế hệ Z (Gen Z) đóng vai trò định hình, dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới.

Kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đang được người tiêu dùng Gen Y và Gen Z sử dụng trong quá trình mua sắm, dù việc sử dụng thường xuyên chưa trở thành thói quen của số đông. Có 78,4% người được hỏi cho biết đã từng sử dụng AI, song mức độ sử dụng không đồng đều.

Đáng chú ý, AI được dùng chủ yếu ở đầu “phễu” mua hàng qua thao tác tìm kiếm. Người tiêu dùng có thể sử dụng AI để nhanh chóng tổng hợp thông tin, xác định sản phẩm phù hợp rồi mới chuyển sang kênh bán hàng để chọn lựa, đồng thời thoải mái chuyển đổi giữa nhiều nhà bán lẻ trước khi quyết định.

Điều này làm thay đổi yêu cầu đối với dữ liệu và nội dung sản phẩm. Thông số kỹ thuật, thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng, chính sách bảo hành, giá bán, điểm khác biệt… vì thế không chỉ cần đầy đủ đối với khách hàng, mà còn phải rõ ràng, nhất quán và có cấu trúc đủ tốt để các hệ thống AI có thể truy xuất và diễn giải.

Thị trường hiện chưa bước sang giai đoạn ủy quyền phần lớn quyết định mua sắm cho AI, nhưng các nhà bán lẻ sẽ cần chuẩn bị cho một tương lai mà AI cùng tham gia vào quá trình lựa chọn. Sự kết hợp giữa khả năng hiện diện trên công cụ AI và hoạt động truyền thông chạm đến cảm xúc người tiêu dùng sẽ là chìa khóa định hình lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ.

(Nguồn: Vietnam Report)