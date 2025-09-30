Nguồn: VPPA, Vietnam Report tổng hợp

Thị trường bao bì Việt Nam: Tăng trưởng ổn định

Ngành bao bì Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng đầu năm 2025 tăng 8,5% so với cùng kỳ; trong đó, nhóm “sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy” tăng 9,5%, nhóm “sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic” tăng 17,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 3.500 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1%, cho thấy sức cầu tiêu dùng tiếp tục là động lực thúc đẩy thị trường.

Báo cáo từ Mordor Intelligence chỉ ra bao bì giấy giữ vị trí chủ lực với quy mô 2,85 tỷ USD năm 2025 và dự báo tăng lên 4,54 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng CAGR 9,73%. Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), trong nửa đầu năm 2025, cả phía cung và cầu giấy bao bì tại Việt Nam có mức tăng trưởng ổn định 15% dù còn nhiều biến động.

Bao bì nhựa dẻo đạt 0,25 triệu tấn năm 2025 và có thể tăng lên 0,34 triệu tấn năm 2030, CAGR 6,83%, chủ yếu phục vụ ngành thực phẩm chế biến, thủy sản và y tế, đồng thời đang chuyển dịch sang các loại màng đơn chất dễ tái chế.

Bao bì nhựa cứng duy trì tăng trưởng ổn định với CAGR 3,32% nhờ nhu cầu từ sữa, nước giải khát và mỹ phẩm, dù chịu sức ép giảm dần bởi các chính sách hạn chế nhựa dùng một lần.

Bao bì kim loại có giá trị 2,17 tỷ USD năm 2025 và dự kiến đạt 2,53 tỷ USD năm 2030, CAGR 3,07%, gắn liền với sự phát triển của ngành bia, nước giải khát và thực phẩm đóng hộp.

Đà tăng trưởng của ngành bao bì không chỉ từ nhu cầu mở rộng sản xuất - tiêu dùng, mà còn được thúc đẩy bởi các động lực mới đến từ cả yếu tố bên ngoài lẫn nội tại. Trong đó, xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững giữ vị trí đầu nhờ người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và môi trường.

Một số xu hướng nổi bật khác đã xuất hiện trước sự bùng nổ của thương mại điện tử và chuyển đổi số, điển hình là việc áp dụng mã vạch truy xuất nguồn gốc 2D thay cho 1D với sự vượt trội về khả năng lưu trữ thông tin (nguồn gốc nguyên liệu, ngày sản xuất - hạn sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng, chỉ dẫn tái chế…).

Ngoài ra, tiêu dùng trong nước và thị trường xuất khẩu phục hồi cũng là động lực cho ngành bao bì duy trì đà tăng trưởng ổn định trong thời gian tới.

Khảo sát doanh nghiệp bao bì, tháng 8/2025. Nguồn: Vietnam Report

Định vị ngành bao bì Việt Nam với chuẩn mực mới

Trong xu thế phát triển bền vững, ngành bao bì được xem là lĩnh vực tiên phong trong việc thực thi Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP về quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, Việt Nam đã thiết lập khung pháp lý quan trọng về trách nhiệm tái chế bao bì, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn.

Báo cáo của IMARC cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nhựa tái chế tại Việt Nam. Khối lượng nhựa tái chế dự báo tăng từ 290,6 nghìn tấn năm 2024 lên 561,7 nghìn tấn năm 2033, tương đương CAGR 7,22% trong giai đoạn 2025-2033. PET - vốn phổ biến trong bao bì đồ uống - chiếm tỷ trọng lớn. Tỷ lệ cao nhất theo thị phần ứng dụng là bao bì không tiếp xúc thực phẩm.

Với lợi thế về nguồn nhân lực, công nghệ ngày càng cải tiến và sự gia tăng nhu cầu từ các ngành xuất khẩu, Việt Nam có cơ hội khẳng định vị thế mới. Không chỉ đơn thuần là gia công sản xuất, ngành bao bì tiến gần hơn các tiêu chuẩn xanh, sáng tạo và bền vững.

Thống kê dữ liệu từ ITC Trade Map giai đoạn 1/2024 - 6/2025, xuất khẩu bao bì giấy duy trì mức cao (115-153 triệu USD/tháng), xuất khẩu bao bì nhựa ổn định nhưng ở mức thấp hơn (35-66 triệu USD/tháng). Xét riêng 6 tháng năm 2025, xuất khẩu bao bì tăng 8,6% so với cùng kỳ. Bao bì giấy xuất siêu 405 triệu USD, trong khi bao bì nhựa nhập siêu 36,2 triệu USD. Có thể thấy bao bì giấy là nhóm tiềm năng dẫn dắt ngành bao bì Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nguồn: ITC Trade Map, Vietnam Report tổng hợp

Về cơ cấu thị trường, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm tỷ trọng cao và ổn định (54,4%) nhờ hưởng lợi từ BTA Việt Nam - Hoa Kỳ và các FTA như VKFTA, VJEPA, CPTPP. Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan là nguồn cung chính (85,4%) nhờ ưu đãi thuế trong ACFTA, RCEP và ATIGA; riêng Trung Quốc chiếm 66%.

Nguồn: ITC Trade Map, Vietnam Report tổng hợp

Để định vị ngành bao bì với chuẩn mực mới, doanh nghiệp Việt cần tận dụng lợi thế thuế quan, đầu tư công nghệ, phát triển bao bì nhựa xanh, tuân thủ nghiêm ngặt EPR và các quy chuẩn an toàn quốc tế. Hoa Kỳ đang tăng cường các chính sách phòng vệ thương mại, tiêu biểu là thuế chống bán phá giá, nên ngành bao bì Việt Nam có thể đối mặt với các cuộc điều tra và rủi ro tăng chi phí nhập khẩu. Do đó, chiến lược khai phá thị trường quốc tế nên xoay quanh bốn trụ cột: Nâng hạng sản phẩm; Chứng nhận và tuân thủ quy định chung; Linh hoạt chuỗi cung ứng; Hợp tác phát triển với các thương hiệu toàn cầu.

(Nguồn: Vietnam Report)