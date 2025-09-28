Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt gần 650 triệu USD, tăng mạnh 41,3% so với mức 460 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, với con số gần 650 triệu USD, xuất khẩu rau quả bất ngờ vươn lên vị trí số 1, vượt qua cả thế mạnh xuất khẩu thủy sản (gần 431 triệu USD), gỗ và sản phẩm gỗ (gần 607 triệu USD) - mặt hàng vốn dẫn đầu về kim ngạch suốt nhiều năm qua.

Tổng hợp từ số liệu Hải quan, ngành rau quả đã ghi nhận một cột mốc lịch sử khi kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 ước đạt gần 1,3 tỷ USD - mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 36% so với tháng 8 và tăng 41% so với tháng cùng kỳ 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả ước đạt hơn 6,1 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

“Xuất khẩu rau quả bùng nổ trong tháng 9 có sự đóng góp rất lớn từ sầu riêng”, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc của Vina T&T Group, nói với PV VietNamNet.

Theo ông, tháng 9 vào cao điểm thu hoạch sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là ở Đắk Lắk. Sản lượng sầu riêng ở khu vực này dồi dào, chất lượng tốt, đáp ứng được các tiêu chuẩn về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu. Từ đó, kéo kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành rau quả tăng cao, thiết lập kỷ lục mới.

“Riêng Vina T&T Group, chỉ trong tháng 9 đã xuất khẩu khoảng 300 container sầu riêng, bưởi, nhãn, xoài, thanh long... sang Trung Quốc, Mỹ, Úc, Canada và một số thị trường khác”, ông Tùng cho hay. Trong đó, số container sầu riêng xuất sang thị trường Trung Quốc trong tháng 9 tăng gần gấp đôi so với tháng 8/2025.

Còn tính đến hết tháng 9 năm nay, doanh thu từ xuất khẩu rau quả của Vina T&T Group ước tăng khoảng 17-18% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Tùng cho biết, Mỹ là thị trường xuất khẩu truyền thống của công ty, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất. Kế đến là thị trường Trung Quốc, nhờ các đơn hàng sầu riêng được nối lại sau khi tạm ngừng trong những tháng đầu năm nay.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), nếu duy trì được đà tăng trưởng, ngành rau quả có thể khép lại năm 2025 với kim ngạch xuất khẩu vượt xa mốc 7,1 tỷ USD của năm 2024 và tiến sát hoặc vượt 8 tỷ USD.

Xuất khẩu sầu riêng phục hồi mạnh giúp kim ngạch xuất khẩu ngành rau quả từ tăng trưởng âm chuyển sang tăng trưởng dương. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài động lực chính đến từ quả sầu riêng khi đem về khoảng 2,5-2,6 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025, các mặt hàng khác như chuối, dừa, dứa, chanh leo và xoài chế biến cũng đang tăng trưởng ổn định, giúp cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn so với các năm trước.

Không chỉ vậy, nhìn vào giá trị xuất khẩu trong 8 tháng năm 2025 cũng cho thấy cơ cấu thị trường rau quả cũng trở nên đồng đều hơn. Qua đó, phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy đa dạng hóa thị trường, giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc, vốn thường biến động và khó lường theo mùa vụ.

Thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu rau quả sang hầu hết các thị trường đều tăng mạnh. Cụ thể, xuất khẩu sang Mỹ tăng tới 60%, sang Nhật Bản tăng 21%, Hà Lan ghi nhận mức tăng 39%, Úc tăng 38%, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng 49%, Malaysia tăng 67%...

Tổng Thư ký Vinafruit nhận định, nếu không có “cú vấp của sầu riêng” hồi đầu năm nay, xuất khẩu rau quả năm 2025 có thể cán mốc 8,5-9 tỷ USD.

Trước đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2023 đạt 5,6 tỷ USD, năm 2024 đạt 7,1 tỷ USD. 9 tháng năm nay ước đạt 6,1 tỷ USD. Ông Nguyên tính toán, quý IV/2025 nếu duy trì nhịp tăng trưởng 10% so với 2024, xuất khẩu rau quả sẽ xác lập kỷ lục lịch sử với kim ngạch 8,15 tỷ USD trong năm 2025.