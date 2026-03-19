Nguồn: Vietnam Report

Thị trường bất động sản Việt Nam: Phục hồi và thận trọng

Dưới tác động của các chính sách tháo gỡ pháp lý, điều hành tín dụng linh hoạt và nỗ lực tái cơ cấu từ phía doanh nghiệp, thị trường bất động sản ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét. Nguồn cung nhà ở từng bước được cải thiện khi nhiều dự án được khơi thông, trong khi hoạt động phát triển nhà ở xã hội được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước. Tính chung cả năm 2025, số lượng nhà ở và dự án đủ điều kiện bán, được cấp phép hay đã hoàn thành đều gia tăng, tuy cơ cấu nguồn cung chưa cân đối khi phần lớn sản phẩm mới tập trung ở phân khúc trung và cao cấp.

Lượng giao dịch bất động sản cũng phục hồi nhẹ sau giai đoạn suy giảm mạnh năm 2023. Cả nước ghi nhận khoảng 579,7 nghìn giao dịch thành công, tăng 7,8% so với năm 2024 và phân bổ tương đối ổn định giữa các quý trong năm. Nhưng xét trong dài hạn, tổng lượng giao dịch vẫn thấp hơn đáng kể so với năm 2022, cho thấy thị trường đang trong quá trình phục hồi thận trọng.

Nguồn: Thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng

Diễn biến phục hồi của nguồn cung và thanh khoản thị trường phần nào phản ánh trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản. Theo dữ liệu tổng hợp từ các doanh nghiệp bất động sản niêm yết, năm 2025 ghi nhận xu hướng cải thiện rõ hơn so với năm 2024: 69,9% doanh nghiệp có lợi nhuận tăng, 60,3% doanh nghiệp có doanh thu tăng và 50,7% doanh nghiệp có tổng tài sản tăng.

Nguồn: Dữ liệu 73 doanh nghiệp bất động sản niêm yết, Vietnam Report tổng hợp

Phân tích dữ liệu Media Coding của Vietnam Report cũng cho thấy những thay đổi tích cực. Mức độ “an toàn” thông tin – thể hiện qua tương quan giữa tin tích cực và tiêu cực – có xu hướng cải thiện so với giai đoạn trước. Trong đó, các nội dung liên quan đến sản phẩm/dự án chiếm 22,3% tổng lượng thảo luận, các chủ đề về hình ảnh/PR/Scandals duy trì tỷ trọng ổn định quanh mức 10%, còn chiến lược kinh doanh/M&A đạt 7,7%; chỉ có nhóm chủ đề tài chính/kết quả kinh doanh và cổ phiếu có xu hướng giảm.

Nguồn: Dữ liệu Media Coding doanh nghiệp bất động sản, Vietnam Report, tháng 2/2023-1/2026

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo đối mặt với môi trường tài chính thận trọng hơn khi chính sách tín dụng đối với lĩnh vực này có xu hướng siết chặt, mặt bằng lãi suất chịu áp lực tăng trở lại; song vẫn còn các động lực dài hạn như quá trình đô thị hóa, đầu tư hạ tầng quy mô lớn, sự mở rộng của các ngành công nghiệp, logistics… Đây là chu kỳ tăng trưởng mới mang tính chọn lọc, chuyển dịch sang tính minh bạch trên thị trường, năng lực tài chính của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực.

Trong bối cảnh đó, triển vọng các phân khúc bất động sản có sự phân hóa rõ rệt. Kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy nhà ở xã hội và chung cư giá rẻ được đánh giá tích cực nhất (4,36/5 điểm), phản ánh kỳ vọng vào nhu cầu ở thực và các chính sách thúc đẩy từ Chính phủ. Theo sau là bất động sản khu công nghiệp (4,00/5) được hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, thúc đẩy kinh tế tư nhân và dòng vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất. Trong khi đó, các phân khúc mang tính đầu tư hoặc phụ thuộc nhiều vào chu kỳ tín dụng như đất nền (3,55/5), nhà ở cao cấp (3,27/5), bất động sản nghỉ dưỡng (3,18/5)… vẫn chịu tác động lớn từ mặt bằng lãi suất cao và thanh khoản thị trường chưa hoàn toàn phục hồi.

Đặc biệt, nhà ở xã hội có thể trở thành một động lực quan trọng giúp mở rộng nguồn cung và tái cân bằng cơ cấu thị trường nhà ở, nhưng mức độ lan tỏa đến toàn bộ thị trường vẫn phụ thuộc vào hiệu quả triển khai thực tế giai đoạn 2026-2030.

Trước giai đoạn điều chỉnh của thị trường bất động sản, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng các chính sách vĩ mô tiếp tục được hoàn thiện và đem lại hiệu quả thực tế. Theo khảo sát của Vietnam Report, 5 chính sách được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm bao gồm: Ổn định lãi suất, định hướng dòng tín dụng; Cải cách thủ tục hành chính; Hoàn thiện khung pháp lý; Đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng; Hoàn thiện cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự báo trong thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực từ chi phí vốn, điều kiện tín dụng thận trọng, yêu cầu ngày càng cao về minh bạch thông tin và năng lực tài chính của chủ đầu tư. Quá trình phục hồi sẽ diễn ra theo hướng chọn lọc và bền vững hơn, tập trung vào các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực, các dự án có tính pháp lý hoàn thiện và khả năng triển khai. Điều này làm nổi bật vai trò của uy tín doanh nghiệp – những chủ đầu tư có nền tảng tài chính vững vàng, chiến lược phát triển dài hạn và cam kết rõ ràng sẽ có lợi thế trong việc thu hút nguồn vốn, củng cố niềm tin của thị trường và từng bước khẳng định vị thế trong chu kỳ phát triển mới của ngành bất động sản Việt Nam.

(Nguồn: Vietnam Report)