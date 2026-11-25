Ngày 25/11, Vietnam Report công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Dược - Thiết bị y tế và Chăm sóc sức khỏe năm 2026. Lễ tôn vinh do Vietnam Report và Báo VietNamNet tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 1/2027 tại Hà Nội.

“Sức khỏe” doanh nghiệp và yêu cầu nâng cấp năng lực cạnh tranh

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Việt Nam duy trì triển vọng tăng trưởng bền vững, được hỗ trợ bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, quá trình mở rộng hệ thống y tế cùng những chuyển biến trong chính sách, đầu tư và ứng dụng công nghệ trên toàn hệ thống. Theo khảo sát của Vietnam Report, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong 9 tháng đầu năm đạt 71,4%, tăng 10,7 điểm phần trăm so với năm 2025; tỷ lệ doanh nghiệp có lợi nhuận tăng đạt 57,2%, cao hơn 14,3 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, trong khi tỷ lệ doanh nghiệp giảm doanh thu tăng, tỷ lệ doanh nghiệp giảm lợi nhuận lại thu hẹp. Một số doanh nghiệp vẫn cải thiện lợi nhuận dù doanh thu thu hẹp, thông qua kiểm soát giá vốn, tiết giảm chi phí vận hành hoặc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo hướng tập trung vào những mặt hàng có biên lợi nhuận tốt hơn. Có 21,5% doanh nghiệp giảm lợi nhuận và 14,3% doanh nghiệp giảm mạnh, phù hợp với đặc thù chi phí cố định lớn của ngành.

Nhìn chung, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng trưởng dài hạn nhưng cũng đòi hỏi năng lực thực chất cao hơn. Khác biệt về mô hình hoạt động, cơ cấu nguồn cung, mức độ đầu tư và yêu cầu quản lý khiến từng phân ngành đối mặt với những động lực tăng trưởng cũng như thách thức riêng.

Đối với lĩnh vực sản xuất dược phẩm, một trong những vấn đề trọng tâm là thu hẹp khoảng cách giữa năng lực cung ứng trong nước và khả năng đáp ứng nhu cầu ở các phân khúc có giá trị cao. Hợp tác quốc tế, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và từng bước nội địa hóa các sản phẩm phụ thuộc vào nhập khẩu là hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Ở lĩnh vực phân phối và kinh doanh dược phẩm, việc đẩy mạnh đàm phán giá thuốc, mua sắm tập trung và kiểm soát các khâu trung gian tác động lớn đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong khi đó, các đơn vị nhập khẩu và phân phối cũng phải ứng phó với biến động tỷ giá, chi phí logistics và rủi ro nguồn cung quốc tế gia tăng trong ba quý đầu năm.

Trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thiết bị y tế, nhu cầu tăng nhanh nhưng thị trường phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Ở khâu phân phối, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận nguồn hàng và giá bán, mà còn ở năng lực đáp ứng yêu cầu pháp lý, tư vấn kỹ thuật, lắp đặt và bảo trì thiết bị.

Kết quả khảo sát của Vietnam Report ghi nhận kiến nghị chính sách của doanh nghiệp tập trung vào ba trọng tâm: kiểm soát chất lượng thị trường (64,3%); cải thiện hiệu quả thực thi thủ tục hành chính (57,1%); hoàn thiện tính nhất quán của hệ thống pháp lý chuyên ngành (50,0%). Mối quan tâm của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc mở rộng thị trường hay cơ hội kinh doanh, mà còn phải bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, trong đó các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng không bị đặt vào thế bất lợi trước hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng.

Định vị hình ảnh thương hiệu trên truyền thông

Giai đoạn tháng 10/2025 - 9/2026 chứng kiến sự khác biệt rõ rệt trong cấu trúc hình ảnh và định vị truyền thông giữa các nhóm doanh nghiệp trong ngành. Các doanh nghiệp Dược & Thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe có xu hướng phân bổ tương đối đồng đều giữa các nhóm chủ đề trách nhiệm xã hội, sản phẩm/ dịch vụ và hình ảnh thương hiệu.

Trong bối cảnh niềm tin là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm và dịch vụ liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, các hoạt động trách nhiệm xã hội có thể trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp Dược và Thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe gia tăng mức độ nhận diện, tạo dựng uy tín. Tuy nhiên, sự gia tăng này cũng đặt ra yêu cầu về tính nhất quán giữa thông điệp truyền thông và thực tiễn hoạt động.

Bên cạnh tính đa dạng, một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với truyền thông của doanh nghiệp là tính chính xác, minh bạch và khả năng kiểm chứng của thông tin quảng bá. Sự phát triển của các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội khiến thông tin quảng cáo có thể tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng, nhưng cũng khó kiểm soát nội dung, nguồn gốc sản phẩm và trách nhiệm của người quảng bá hơn.

Song song đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hữu ích trong quá trình người dân tìm hiểu và tiếp cận các vấn đề về sức khỏe. Theo khảo sát của Vietnam Report, 75,8% người được hỏi đã sử dụng AI để tìm hiểu các vấn đề về sức khỏe. Đáng chú ý, phạm vi nhu cầu sử dụng AI trải rộng trên nhiều khâu trong hành trình chăm sóc sức khỏe.

Ở góc độ kinh doanh, xu hướng này mở ra cơ hội cải thiện hoạt động tương tác và chăm sóc khách hàng thông qua ứng dụng AI vào các khâu phù hợp. Việc người dân ngày càng sử dụng AI để tìm hiểu các vấn đề sức khỏe cũng làm gia tăng yêu cầu về độ tin cậy của thông tin.

(Nguồn: Vietnam Report)