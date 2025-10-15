Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025

Trong danh sách ứng viên giáo sư năm 2025, PGS.TS Bùi Thanh Tùng, sinh năm 1982 là ứng viên trẻ nhất ngành Dược. Ông hiện là Phó Trưởng khoa Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội. Ông Tùng quê ở Yên Quang, Ý Yên, Nam Định (cũ).

Trước khi bước vào giảng dạy, ông từng là nghiên cứu viên Phòng Dược lý, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Công ty Traphaco, Hà Nội. Con đường học tập của ông gần như trọn vẹn ở nước ngoài - được đào tạo bài bản.

PGS.TS Bùi Thanh Tùng tốt nghiệp Đại học La Habana (Cuba) năm 2007 - ngôi trường được thành lập từ năm 1728, được xem là đại học cổ nhất Cuba và là một trong những trường đại học đầu tiên của châu Mỹ. Sau đó, ông lấy bằng thạc sĩ dược học chuyên ngành Dược liệu tại Đại học Chosun (Gwangju, Hàn Quốc) năm 2011 và tiến sĩ Dược lý tại Đại học Sevilla (Tây Ban Nha).

Năm 2018, khi mới 36 tuổi, ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Sau hơn một thập kỷ giảng dạy và nghiên cứu, PGS.TS Bùi Thanh Tùng có hồ sơ nghiên cứu đồ sộ và đáng nể. Tính đến nay, ông đã công bố 149 bài báo khoa học, trong đó có 49 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín; hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học; hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ, đồng hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh khác, và hiện hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh.

PGS Bùi Thanh Tùng. Ảnh: ĐHQGHN

Không chỉ xuất sắc trong công bố khoa học, ông còn có 11 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích - phần lớn liên quan đến bào chế dược liệu, hợp chất tự nhiên hỗ trợ điều trị bệnh, góp phần giảm chi phí điều trị cho người dân.

Về công trình sách, ông là tác giả 1 giáo trình, 1 sách chuyên khảo (NXB ĐH Quốc gia Hà Nội), 2 sách tham khảo quốc tế (Apple Academic Press, CRC Press) và 17 chương sách thuộc các nhà xuất bản danh tiếng như IGI Global, Wiley, Elsevier

Hai hướng nghiên cứu chính ông theo đuổi là: Đánh giá tác dụng, cơ chế và độc tính ở mức độ phân tử của dược liệu và các hợp chất tự nhiên; Ứng dụng công nghệ sàng lọc ảo để phát triển thuốc từ tự nhiên có hiệu quả dược lý cao và độc tính thấp.

Năm 2018, cùng thời điểm được công nhận chức danh Phó Giáo sư, PGS.TS Bùi Thanh Tùng nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến năm 2024, ông tiếp tục được trao Giải thưởng Nhà giáo của năm tại đại học này, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu và giảng dạy.

Suốt 7 năm liên tiếp, ông đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong 11 năm làm công tác đào tạo, ông luôn được đồng nghiệp đánh giá là người có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt, lối sống mẫu mực và tinh thần đoàn kết.

Ứng viên giáo sư còn lại của ngành Dược: Nhà khoa học kỳ cựu Trần Việt Hùng

Cùng với Bùi Thanh Tùng, PGS.TS Trần Việt Hùng (sinh năm 1972) cũng là ứng viên giáo sư ngành Dược năm 2025. Ông quê ở An Nội, Bình Lục, Hà Nam (cũ), hiện là Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM và Phó Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam - Bộ Y tế.

Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 1994, ông bảo vệ Tiến sĩ Dược học chuyên ngành Dược liệu - Dược cổ truyền tại cùng trường năm 2007, được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư năm 2015.

PGS.TS Trần Việt Hùng đã hướng dẫn 13 nghiên cứu sinh, trong đó 6 người đã bảo vệ thành công luận án, chủ trì 3 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ và 1 đề tài cấp Thành phố.

Ông có 215 bài báo khoa học, trong đó 28 bài trên tạp chí ISI, Scopus, cùng 13 cuốn sách chuyên ngành và 2 giải pháp hữu ích. Với những đóng góp nổi bật, ông đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Y tế.

Có thể thấy hai ứng viên giáo sư ngành Dược năm 2025 thể hiện hai thế hệ tiêu biểu khi một bên là PGS trẻ Bùi Thanh Tùng, trưởng thành từ hành trình học tập và nghiên cứu quốc tế; bên kia là nhà khoa học kỳ cựu Trần Việt Hùng, nhiều năm gắn bó với ngành kiểm nghiệm thuốc trong nước.