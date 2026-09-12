Không cần nở hoa rực rỡ, những loại cây cảnh có họa tiết độc đáo, màu sắc quý phái đang trở thành “phụ kiện” tạo điểm nhấn cho những không gian sống sang trọng.

Cây đuôi công cẩm thạch

Trong làng cây cảnh, các giống đuôi công có lá nhung và hoa văn nổi bật được nhiều người chơi cây ưa chuộng. Mỗi chiếc lá giống một mảng màu được phối tự nhiên, với hoa văn độc đáo và có nét riêng.

Lá cây có hình mũi mác thuôn dài, mặt trên xanh đậm như nhung với vân lông chim hoặc họa tiết tinh xảo, mặt dưới lại mang màu tím rượu vang hoặc tím đậm, mềm mại.

Chính sự tương phản giữa hai mặt lá đã tạo nên vẻ đẹp quyến rũ, khó cưỡng đối với người chơi cây.

Theo quan niệm phong thủy, sự cân bằng và thư thái mà cây mang lại được nhiều người chơi cây gắn với ý nghĩa may mắn, tài lộc.

Màu xanh và hình dáng mềm mại của cây có thể tạo cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên trong không gian sống.

Đuôi công cẩm thạch ưa môi trường thông thoáng, thích ánh sáng tán xạ nhẹ và cần tránh nắng gắt.

Đất trồng nên thoát nước tốt, tưới vừa phải để giữ độ ẩm nhẹ là cây có thể phát triển khỏe mạnh. Một đặc điểm thú vị của cây là lá có thể thay đổi góc và khép lại vào ban đêm, hiện tượng thường được gọi là “cầu nguyện” (nyctinasty).

Ngoài đuôi công cẩm thạch, giới chơi cây còn săn lùng đuôi công sọc hồng (lá xanh đậm với sọc hồng nổi bật), đuôi công tím (mặt dưới lá màu tím), đuôi công khổng tước (họa tiết giống lông chim khổng tước) và đuôi công White Fusion (màu sắc đa dạng, hoa văn độc đáo).

Cây bàng Singapore

Nếu đuôi công cẩm thạch gây ấn tượng bằng họa tiết thì cây bàng Singapore (Ficus lyrata) lại chinh phục giới nhà giàu bằng những chiếc lá bản to, xanh bóng, tạo cảm giác hiện đại và phóng khoáng.

Bàng Singapore thường được ví như “nữ hoàng cây cảnh”, thường được chọn làm điểm nhấn trong các biệt thự và văn phòng có thiết kế hiện đại.

Bàng Singapore tượng trưng cho sự phát triển bền vững, tinh thần vươn lên và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Với thân cây phát triển thẳng đứng và tán lá xanh mướt, cây mang lại cảm giác cân bằng, mềm mại và gần gũi với thiên nhiên cho không gian sống.

Nhiều người tin rằng đặt bàng Singapore trong nhà có thể góp phần mang lại cảm giác thư thái, sự tập trung và nguồn cảm hứng trong công việc.

Bàng Singapore cỡ lớn từ 1,8m đến trên 2,5m đang được săn lùng với giá từ 3,5 đến 8 triệu đồng/chậu tùy thuộc vào dáng cây, kích thước, độ tuổi và độ đẹp của tán. Cây có thể sinh trưởng khá nhanh khi được cung cấp đủ ánh sáng, nước và dinh dưỡng phù hợp.

Cây môn cảnh lá màu

Cũng thuộc họ Ráy (Araceae), cây môn cảnh lá màu nổi bật với những chiếc lá nhiều màu sắc rực rỡ và đa dạng.

Lá của cây có dáng hình trái tim hoặc mũi tên, mỗi chiếc lá như một bức tranh với những mảng màu trắng, hồng, xanh hoặc pha trộn nhiều gam màu độc đáo, tạo cảm giác như những tác phẩm nghệ thuật tự nhiên sống động.

Trong phong thủy, môn lá màu tượng trưng cho sức sống bền bỉ, may mắn và thịnh vượng, đặc biệt hợp với người mệnh Hỏa.

Với màu sắc tươi sáng, cây đại diện cho tình yêu, niềm vui và cuộc sống rực rỡ. Cây chủ yếu được trồng để tạo điểm nhấn màu sắc và tăng cảm giác gần gũi với thiên nhiên trong không gian sống.

Cây thích hợp với ánh sáng tán xạ, đất ẩm nhưng thoát nước tốt, là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích cây cảnh nhưng không có quá nhiều thời gian chăm sóc.