Northrop Grumman B-2 Spirit B-2 Spirit nổi bật với thiết kế cánh bay không đuôi độc đáo, giúp giảm thiểu tối đa diện tích phản xạ radar. Hình dáng khí động học đặc biệt này, kết hợp với các vật liệu hấp thụ sóng radar tiên tiến và lớp sơn đặc biệt cho phép B-2 gần như "biến mất" khỏi màn hình radar của đối phương. Được đưa vào biên chế từ năm 1997, B-2 Spirit đã tham gia vào nhiều chiến dịch quân sự quan trọng như chiến tranh Kosovo, chiến tranh Afghanistan và chiến tranh Iraq. Mỗi chiếc B-2 có giá thành cực kỳ đắt đỏ, ước tính khoảng 2,1 - 2,4 tỷ USD, phản ánh sự phức tạp và tinh vi của công nghệ mà nó sở hữu. Máy bay ném bom tàng hình Mỹ B-2 Spirit. Ảnh: Daniel Torok/Zuma/ТАСС.

Northrop Grumman B-21 Raider B-21 Raider được thiết kế để trở thành một máy bay ném bom đa nhiệm, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công thông thường và hạt nhân, trinh sát, tác chiến điện tử và thậm chí là chỉ huy và kiểm soát. Khả năng tàng hình của B-21 được cho vượt trội hơn cả B-2, với các vật liệu và kỹ thuật chế tạo tiên tiến hơn, giúp giảm thiểu hơn nữa diện tích phản xạ radar. Ngoài ra, B-21 còn được trang bị các hệ thống điện tử hàng không hiện đại, khả năng kết nối mạng tiên tiến và trí tuệ nhân tạo, cho phép máy bay hoạt động hiệu quả trong môi trường tác chiến phức tạp và đối phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi. Máy bay ném bom B-21 Raider. Ảnh: Không quân Mỹ