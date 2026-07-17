Theo báo Kyiv Independent, Tu-95 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa được đưa vào phục vụ trong Không quân Liên Xô năm 1956. Nga đã nhiều lần sử dụng loại máy bay này để phóng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine từ không phận Nga.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm nay (17/7), ông Zelensky viết: "Chúng tôi đang khiến cái giá mà Nga phải trả cho hành động gây hấn nhằm vào đất nước và người dân Ukraine ngày càng lớn hơn. Xin cảm ơn tất cả những ai đang hỗ trợ chúng tôi!"

Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), chiếc Tu-95 đã bị "hư hại nghiêm trọng", trong đó phần đuôi máy bay bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công. SBU cho biết thêm loại máy bay trên thường xuyên được quân Nga sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Ảnh: Militarywatchmagazine

SBU tuyên bố: "Cứ mỗi máy bay ném bom chiến lược bị loại khỏi vòng chiến đấu đồng nghĩa với việc hàng chục tên lửa sẽ không bao giờ được phóng vào các thành phố của Ukraine, nhiều sinh mạng người dân Ukraine được cứu sống và đối phương phải gánh chịu thiệt hại lên tới hàng chục triệu USD không thể khôi phục".

SBU nhấn mạnh: "Lực lượng không quân chiến lược của Nga sẽ không còn cảm thấy an toàn ngay cả tại những sân bay nằm sâu trong lãnh thổ".

Tuy nhiên, cả SBU và Tổng thống Zelensky đều không nêu rõ thời điểm diễn ra chiến dịch phá hủy chiếc máy bay Nga. Trong khi đó, một số kênh truyền thông trên Telegram của Nga cho biết căn cứ không quân Engels đã bị máy bay không người lái tấn công trong đêm 16/7.

Năm ngoái, trong khuôn khổ Chiến dịch “Mạng nhện”, SBU đã phá hủy ít nhất 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga.

Hiện giới chức Nga chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do phía Ukraine công bố.