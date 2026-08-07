Tờ China Daily ngày 6/8 đưa tin Không quân Trung Quốc vào đầu tuần này đã công bố những hình ảnh đầu tiên về máy bay ném bom hạt nhân H-6N trong đoạn video kỷ niệm 99 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trong đoạn video, oanh tạc cơ H-6N được 2 tiêm kích tàng hình J-20 hộ tống, nhưng điểm nhấn là tên lửa đạn đạo hạt nhân JL-1 được gắn ở dưới thân của máy bay này.

Máy bay ném bom hạt nhân H-6N của Trung Quốc được hộ tống bởi 2 tiêm kích J-20. Video: CCTV

"JL-1 là tên lửa tầm xa phóng từ trên không, thuộc bộ ba răn đe hạt nhân của Bắc Kinh. Việc kết hợp JL-1 với chiếc H-6N có khả năng tiếp nhiên liệu trên không đã giúp quân đội Trung Quốc có thêm phương án triển khai vũ khí hạt nhân, thay vì chỉ phụ thuộc vào tàu ngầm và các bệ phóng cố định", truyền thông Trung Quốc nhận xét.

Ở thời điểm hiện tại, H-6N là máy bay duy nhất của Không quân Trung Quốc được thiết kế để mang tên lửa JL-1. Không giống như các mẫu H-6 trước đó, H-6N được trang bị cần tiếp nhiên liệu trên không và có một khoang lõm ở phần thân dưới, được thiết kế đặc biệt để treo một vũ khí lớn ở giữa.

Thiết kế của máy bay ném bom hạt nhân H-6N. Ảnh: Aviationist

Giới quan sát nhận định, JL-1 có tầm bắn khoảng 8.000km, có thể mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn nổ thông thường. Dù không có tốc độ siêu thanh như Kinzhal của Nga, nhưng tên lửa Trung Quốc được bù đắp bằng tầm bắn xa và khả năng mang tải trọng lớn.

H-6N là phiên bản cải tiến của dòng máy bay ném bom H-6, vốn được phát triển dựa trên oanh tạc cơ Tu-16 của Liên Xô. H-6N dài khoảng 34,8m, sải cánh dài 33m, trọng lượng cất cánh tối đa 100 tấn, tốc độ tối đa 1.050 km/h, trần bay 13.000m, tầm hoạt động tối đa 8.000km (không tiếp nhiên liệu). Ngoài khả năng tiếp nhiên liệu trên không và triển khai tên lửa hạt nhân, H-6N còn được trang bị radar điều khiển hỏa lực thế hệ mới và hệ thống liên kết dữ liệu vệ tinh.

Theo truyền thông Trung Quốc, H-6N không phải là máy bay mang tên lửa độc lập, mà là trung tâm của một kiến ​​trúc tấn công được bảo vệ, bao gồm chiến đấu cơ tàng hình, máy bay tiếp nhiên liệu, các phương tiện giám sát điện tử và mạng lưới chỉ huy chung.